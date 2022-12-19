English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português
Русский
Türkçe
Ελληνικά
Magyar
فارسی
العربية
Shqip
Română
ქართული
български
Srpski

Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

الولايات المتحدة الأمريكية

36 مصابا إثر تعرض طائرة تابعة لخطوط هاواي لاضطرابات جوية شديدة

Access to the comments محادثة
بقلم:  يورونيوز
صورة من داخل طائرة تابعة لشركة طيران هاواي كانت متجهة من فينكس إلى هونولولو إثر تعرضها لاضطرابات جوية شديدة. 2022/12/18
صورة من داخل طائرة تابعة لشركة طيران هاواي كانت متجهة من فينكس إلى هونولولو إثر تعرضها لاضطرابات جوية شديدة. 2022/12/18   -   حقوق النشر  Jazmin Bitanga/Jazmin Bitanga

ذكرت وسائل إعلام محلية أن نحو 36 شخصا أصيبوا بجروح بينهم 11 في حالة خطيرة، عندما تعرضت طائرة تابعة لشركة خطوط هاواي الجوية الأمريكية لاضطرابات جوية شديدة يوم الأحد، أثناء توجهها إلى هونولولو.

وقالت صحيفة هونولولو ستار أدفيرتايزر إن فرق الطوارئ عالجت 36 شخصا، وجرى نقل 11 إلى مستشفيات بالمنطقة نظرا لخطورة حالتهم. وأضافت الصحيفة أن تسعة آخرين في حالة مستقرة، وتتراوح إصاباتهم بين إصابات خطيرة في الرأس وتمزقات وكدمات وفقدان للوعي.

وقالت شركة الطيران في بيان على تويتر إن "الرحلة إتش إيه35 التي كانت متجهة من فينيكس إلى هونولولو، واجهت اضطرابات جوية شديدة وهبطت بأمان في هونولولو الساعة 10:50 صباح اليوم".

وأضافت الشركة قولها: " تم توفير الرعاية الطبية للعديد من الركاب وأفراد الطاقم في المطار للإصابات الطفيفة، بينما تم نقل البعض بسرعة إلى المستشفيات لمزيد من الرعاية."

وقال متحدث باسم شركة الطيران لصحيفة ستار أدفيرتايزر، إن الطائرة وهي من طراز إيرباص إيه330 كانت تقل 278 راكبا و 10 من أفراد الطاقم، عندما واجهت اضطرابات جوية شديدة لدى اقترابها من الجزر.

المصادر الإضافية • رويترز