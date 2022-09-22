شاهد: طائرة أمريكية تدخل في عين إعصار فيونا المدمّر

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية أن طائرة مخصصة لاستطلاع الطقس تابعة لسلاح الجو حلّقت داخل عين إعصار فيونا الذي وصلت سرعة الرياح المصاحبة له إلى 215 كيلومترا في الساعة.

وأوضحت الوزارة أن الطائرة وهي من طراز "WC-130J Super Hercules"، مخصصة للسرب الـ53 في قاعدة كيسلر الجوية، في ولاية ميسيسيبي، جنوب البلاد، مشيرة إلى أن الطائرة تعمل ضمن منظومة لجمع بيانات الغلاف الجوي لإرسالها إلى الخبراء في المركز الوطني للأعاصير.

وكانت شدّة إعصار فيونا ارتفعت ليلة الأربعاء وتحوّلت إلى إعصار من الفئة الرابعة على مقياس سافير-سيمبسون المؤلف من 5 فئات تصاعدية.

وقال المركز الوطني الأمريكي للأعاصير إن من المتوقع أن يمرّ الإعصار بالقرب من برمودا في وقت مبكر من يوم غد الجمعة، ثم يضرب أقصى شرق كندا في وقت مبكر من صباح بعد غد السبت.

ضرب إعصار فيونا جزر توركس وكايكوس متسببا في سقوط أمطار غزيرة وفيضانات بالأرخبيل الكاريبي بعدما أشاع الدمار في جمهورية الدومينيكان وبويرتوريكو. وضربت العاصفة تورك الكبرى، أكبر جزيرة في توركس وكايكوس، قبل أن تضرب مجموعة جزرها الرئيسية بعد عدة ساعات

وفي بويرتوريكو تسببت فيونا في انقطاع التيار الكهربائي في جميع أنحاء الجزيرة عندما ضربت المنطقة الجنوبية الغربية منها يوم الأحد، كما تسبب الإعصار في انهيارات ارضية ضخمة في الجزيرة التي حُرم نحو 70 بالمائة من سكّانها أي ما يعادل 1.47 مليون شخص، من خدمات الكهرباء، كما حُرم أكثر من نصف مليون نسمة من خدمة المياه.