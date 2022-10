مجلس الأمن يبحث قصف أوكرانيا بمسيّرات إيرانية وبروكسل تحضّر لعقوبات ضدّ طهران

التأم مجلس الأمن الدولي عصر الأربعاء في جلسة مغلقة لمناقشة ملف المسيّرات الإيرانية التي يؤكّد الأوكرانيون وحلفاؤهم الغربيون أنّ روسيا تستخدمها في شنّ هجمات في أوكرانيا والتي يعتزم الاتّحاد الأوروبي بسببها فرض عقوبات على طهران.

وطلبت الولايات المتّحدة وفرنسا وبريطانيا عقد هذه الجلسة على الرّغم من أنّ روسيا تتمتّع في مجلس الأمن الدولي بحقّ النقض وبإمكانها تالياً أن تجهض أيّ قرار يمكن أن يصدر عن المجلس. وحذّرت الولايات المتّحدة وفرنسا من أنّ إيران بتسليحها روسيا تنتهك قرارات مجلس الأمن.

وأبلغت أوكرانيا منذ أسابيع عن شنّ روسيا هجمات بمسيّرات إيرانية من طراز شاهد-136، وهي طائرات بدون طيار تنفجر رؤوسها الحربية في عمليات عمليات هبوط انتحارية، كما تحرّكت كييف لقطع العلاقات مع طهران.

ولكنّ ايران وروسيا نفتا استخدام المسيّرات، وأبدت طهران رغبتها بإجراء محادثات مع كييف. لكنّ الاتّحاد الأوروبي جدّد الأربعاء التأكيد على أنّ إيران وراء تزويد روسيا بالمسيّرات.

