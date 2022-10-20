مجلس الأمن يبحث قصف أوكرانيا بمسيّرات إيرانية وبروكسل تحضّر لعقوبات ضدّ طهران

مجلس الأمن يبحث قصف أوكرانيا بمسيّرات إيرانية وبروكسل تحضّر لعقوبات ضدّ طهرانمحادثة
نفت موسكو وطهران في الأمم المتّحدة الأربعاء أن تكون المسيّرات التي تستخدمها روسيا في شنّ هجمات في أوكرانيا إيرانية الصنع كما تتّهمهما بذلك كييف وحلفاؤها الغربيون وفي مقدّمهم الاتّحاد الأوروبي الذي يحضّر لفرض عقوبات على طهران بسبب هذه الطائرات.
وفي أعقاب جلسة مغلقة عقدها مجلس الأمن الدولي عصر الأربعاء على مدى ساعتين بطلب من الولايات المتّحدة وفرنسا وبريطانيا لبحث قضية المسيّرات الإيرانية، تناوب على الحديث أمام الصحافيين عند باب المجلس كلّ من نائب السفير الروسي ديمتري بوليانسكي والسفير الإيراني أمير سعيد إيرواني.
وبنبرة ملؤها السخرية انتقد الدبلوماسي الروسي "اتّهامات لا أساس لها، ونظريات مؤامرة وعدم عرض أيّ دليل على مجلس الأمن".
وأكّد بوليانسكي أنّ المسيّرات "التي يستخدمها الجيش الروسي في أوكرانيا صنعت في روسيا" وبالتالي لا صلة لإيران بها.
بدوره، سخّف السفير الإيراني الاتّهامات الموجّهة لبلاده بتزويد روسيا مسيّرات عسكرية، معتبراً إياها "مزاعم لا أساس لها ولا جوهر".
وجدّد إيراواني التأكيد على أنّ الجمهورية الإسلامية تريد "تسوية سلمية" للنزاع في أوكرانيا.
وخلال تصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة في 12 تشرين الأول/أكتوبر على مشروع قرار يدين عملية الضمّ "غير القانونية" التي قامت بها روسيا لأربع مناطق أوكرانية، امتنعت إيران عن التصويت شأنها في ذلك شأن 34 دولة أخرى.
وقالت نبيلة مصرالي المتحدثة باسم مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل "لقد جمعنا أدلّتنا الخاصة" والتكتّل يستعدّ لـ"ردّ واضح وسريع وحازم".
وأظهرت قائمة اطّلعت عليها وكالة فرانس برس أنّ الاتّحاد الأوروبي أعدّ لفرض عقوبات على ثلاثة مسؤولين عسكريين إيرانيين بينهم الجنرال محمد باقري رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية.
والعقوبات التي من المتوقع إقرارها الخميس في قمّة أوروبية في بروكسل ستشمل "شاهد" لصناعات الطيران، وهي شركة مرتبطة بالحرس الثوري.
مسؤولة أمريكية كبيرة تبحث في تركيا العقوبات المفروضة على روسيا
قالت وزارة الخزانة الأمريكية إن مسؤولة كبيرة بالوزارة سافرت إلى تركيا هذا الأسبوع لمناقشة العقوبات وضوابط التصدير المفروضة على روسيا عقب غزوها لأوكرانيا، وذلك بينما تراقب واشنطن عن كثب العلاقات الاقتصادية المتنامية بين أنقرة وموسكو.
وذكرت الوزارة في بيان أن إليزابيث روزنبرج، مساعدة وزير الخزانة لشؤون تمويل الإرهاب والجرائم المالية، سافرت إلى أنقرة وإسطنبول من الاثنين إلى الأربعاء، حيث التقت مع نظرائها ومن بينهم مسؤولون من وزارتي المالية والخارجية، وممثلين عن القطاعين المالي والتجاري.
وقالت الوزارة إن الاجتماع "أكد على أهمية الشراكة الوثيقة" بين الولايات المتحدة وتركيا في مواجهة المخاطر الناجمة عن مراوغة العقوبات.
روسيا ستعيد تقييم العمل مع غوتيريش إذا أرسل خبراء لتفقد طائرات مسيرة بأوكرانيا
قال نائب المبعوث الروسي لدى الأمم المتحدة يوم الأربعاء إن روسيا ستعيد تقييم تعاونها مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش وموظفيه إذا أرسل غوتيريش خبراء إلى أوكرانيا لتفقد طائرات مسيرة تقول القوى الغربية إنها صُنعت في إيران.
ولم يوضح نائب سفير روسيا لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي تفاصيل التعاون الذي يمكن أن يتأثر.
كما ذكر بوليانسكي في تصريحات للصحفيين أنه غير متفائل بشأن تجديد اتفاق تم التوصل إليه بوساطة الأمم المتحدة والذي استؤنفت بموجبه صادرات أوكرانيا من الحبوب والأسمدة عبر البحر الأسود.
مجلس الأمن يبحث قصف أوكرانيا بمسيّرات إيرانية وبروكسل تحضّر لعقوبات ضدّ طهران
التأم مجلس الأمن الدولي عصر الأربعاء في جلسة مغلقة لمناقشة ملف المسيّرات الإيرانية التي يؤكّد الأوكرانيون وحلفاؤهم الغربيون أنّ روسيا تستخدمها في شنّ هجمات في أوكرانيا والتي يعتزم الاتّحاد الأوروبي بسببها فرض عقوبات على طهران.
وطلبت الولايات المتّحدة وفرنسا وبريطانيا عقد هذه الجلسة على الرّغم من أنّ روسيا تتمتّع في مجلس الأمن الدولي بحقّ النقض وبإمكانها تالياً أن تجهض أيّ قرار يمكن أن يصدر عن المجلس. وحذّرت الولايات المتّحدة وفرنسا من أنّ إيران بتسليحها روسيا تنتهك قرارات مجلس الأمن.
وأبلغت أوكرانيا منذ أسابيع عن شنّ روسيا هجمات بمسيّرات إيرانية من طراز شاهد-136، وهي طائرات بدون طيار تنفجر رؤوسها الحربية في عمليات عمليات هبوط انتحارية، كما تحرّكت كييف لقطع العلاقات مع طهران.
ولكنّ ايران وروسيا نفتا استخدام المسيّرات، وأبدت طهران رغبتها بإجراء محادثات مع كييف. لكنّ الاتّحاد الأوروبي جدّد الأربعاء التأكيد على أنّ إيران وراء تزويد روسيا بالمسيّرات.
Ukrainian forces hit a Russian artillery position with counterbattery fire outside of Chervonyi Yar, Kherson Oblast, reportedly destroying a 2A65 Msta-B and a 2S19 Msta-S. pic.twitter.com/wS6oKVxo2a— OSINTtechnical (@Osinttechnical) October 20, 2022