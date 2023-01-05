شاهد: بيع سمكة تونة بـ270 ألف دولار أمريكي في مزاد بطوكيو

وصل سعر أغلى سمكة تونة بمزاد أسماك العام الجديد في العاصمة اليابانية طوكيو اليوم الخميس إلى 36 مليون ين ياباني أي ما يعادل 270 ألف دولار أمريكي.

السعر يمثل حوالي ضعف ثمن أغلى سمكة بيعت خلال مزاد العام الماضي ليكسر ظاهرة تراجع الطلب على تلك الأسماك والذي ساد خلال الأعوام الثلاثة الماضية بسبب وباء كوفيد.

وبيعت السمكة، التي يبلغ وزنها 212 كيلوغراماً، مشاركة لسلسلة مطاعم Onodera Group للسوشي الحائز على نجمة ميشلان وتاجر الجملة يامايوكي.

ووصل سعر أغلى سمكة تونة بمزاد العام الماضي إلى 16.88 مليون ين ياباني (حوالي 128 ألف دولار).

وسُجل السعر القياسي لأغلى سمكة تونة بيعت بالمزاد عام 2019 بسعر وصل إلى 3.1 مليون دولار.