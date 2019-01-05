سمكة تونة تحصد مبلغ 3 ملايين دولار في مزاد بطوكيو... فهل تستحق ؟

ويعتبر هذا أول مزاد ينظم في المكان منذ نقل سوق تسوكي الشهير للسمك إلى موقع آخر يقع على الواجهة البحرية للعاصمة طوكيو.

أما سعيد الحظ الذي رسى عليه المزاد، فقد كان كيوشي كيمورا الذي يمتلك سلسلة مطاعم زانماي للسوشي.

وعلى الرغم من المبلغ القياسي الذي حققه المزاد فإن أسعار سمك التونة ذي الزعانف الزرقاء في المزادات غالبا ما تكون مرتفعة. حيث يبلغ سعر الكيلوغرام الواحد نحوو 88 دولارا أمريكيا وقد يصل إلى 200 دولار في موسم الأعياد مع اقتراب أعياد رأس السنة.