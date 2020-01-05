فيديو: سمكة تونة تباع بنحو مليونيْ دولار في مزاد علني في طوكيو

مع بداية العام، يبدأ مزاد جديد لأسماك التونة في بلاد السوشي وثم ما يلبث أن يسجل ثاني أعلى سعر على الإطلاق تحصل عليه سمكة تونة (تُن).

في سوق طوكيو الجديد للسمك (تويوسو) وفي أول مزادات هذا العام، بيعت الأحد 5 كانون الثاني/ يناير سمكة تونة ذات زعانف زرقاء يبلغ وزنها 276 كيلوغراماً، بمليون و800 ألف دولار (أي نحو 6 آلاف و500 دولار للكيلوغرام).

والسعر، على الرغم من ضخامته، ليس الأعلى الذي تسجله هذه السمكة، حيث سجلت العام الماضي الرقم الأعلى في التاريخ، متجاوزة حاجز 3 ملايين دولار.

تم صيد السمكة في محافظة أوموري شمال اليابان.

وقال المضارب الناجح الذي حظي بالصفقة، وهو رئيس سلسلة مطاعم سوشي في تسوكيجي في طوكيو، إن الأمر كان مكلفًا ولكنه سعيد بالنجاح بأول مزادات العام الجديد، وأضاف أن مطاعمه ستقدم الآن أفضل أنواع التونة للزبائن.

مزاد التونة يبدأ عادة في وقت مبكر جداً في الصباح، نحو الخامسة فجراً، وعلاوة عن أنه وجهة يقصدها أصحاب المطاعم والتجار هو كذلك قبلة للسياح الذين يزورون العاصمة اليابانية.

في سوق طوكيو القديم للأسماك (تسوكيجي)، الذي أغلق أبوابه نهاية 2018، غالباً ما كان ينتظر الجمهور في طوابير منذ منتصف الليل بانتظار فتح المزاد أبوابه.