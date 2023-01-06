شاهد: رعب يجتاح ركاب طائرة مكسيكية أصيبت برصاصة بعد اعتقال نجل زعيم مخدرات

قالت شركة طيران مكسيكية، الخميس، إن إحدى طائراتها أصيبت برصاصة أثناء استعدادها للإقلاع من مطار كولياكان.

أظهر شريط فيديو طائرات عسكرية تسير في المطار يوم الخميس، بعد ساعات من قبض قوات الأمن المكسيكية على أوفيديو غوزمان، نجل رئيس عصابة سينالوا السابق سيئ السمعة خواكين "إل تشابو" غوزمان، في عملية قبل الفجر شمال المدينة.

وأقام أعضاء الكارتل 19 حاجزاً على الطرق بما في ذلك في مطار كولياكان وخارج قاعدة الجيش المحلي، بالإضافة إلى جميع نقاط الوصول إلى مدينة كولياكان، وفقاً لوزير الدفاع لويس كريسينسيو ساندوفال، لكن القوات الجوية تمكنت من نقل غوزمان إلى مكسيكو سيتي على الرغم من جهودهم، وتم نقله إلى مكاتب المدعي العام الخاص بالجريمة المنظمة المدعي العام.

وقالت شركة طيران إيرومكسيكو في بيان إن إحدى طائراتها أصيبت برصاصة في مطار كولياكان صباح الخميس بينما كانت تستعد للإقلاع.

وأظهر مقطع فيديو نشره الركاب على الإنترنت أشخاصاً يرتعدون خوفاً على أرضية الطائرة.

وقالت الشركة إن الركاب وأفراد الطاقم بخير.

وقالت وكالة الطيران المدني المكسيكية في وقت لاحق في بيان إن طائرة تابعة للقوات الجوية في كولياكان كانت قد أصيبت أيضاً بنيران.