شاهد: المكسيك تعتقل 167 شخصاً يشتبه بانتمائهم إلى مجموعة إجرامية وتصادر عشرات الأسلحة

أوقفت السلطات الأمنية في ولاية ميتشواكان الغربية في المكسيك السبت الفائت 167 شخصاً يشتبه بأنهم ينتمون إلى مجموعة إجرامية. وتمت مصادرة 233 سلاحاً نارياً خلال العملية إضافة إلى قنابل يدوية وقاذفيْ قنابل و25 سيارة، بحسب ما ذكرته وزارة الدفاع.

وقام مؤيدون وعناصر يشتبه بأنهم مقربون من المجموعة بإغلاق الطرق في ست نقاط من ولاية ميتشواكان رداً على العملية الأمنية، غير أن قوات الأمن أعادت فتح الطرق سريعاً.

وأفادت تقارير محلية أن الموقوفين ينتمون إلى مجموعات إجرامية عدة، لا واحدة، مثل مجموعة "البلدات المتحدة" و"الشعوب المتحدة". وأضافت التقارير أن المجوعتين خاضتا قتالاً مع عصابة "خاليسكو نيو جينيراشين كارتل" وهي عصابة إجرامية قوات شبه عسكرية مكسيكية مقرها ولاية خاليسكو، ولكنها رغبت في توسيع سلطتها في ميتشواكان.

وأظهرت صور بثتها قنوات حكومية قوات الجيش المكسيكي وهم يرسلون الموقوفين إلى السجون في عربات محمية. ووصف الادعاء العام في البلاد العملية بـ"التاريخية".