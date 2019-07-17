إمبراطور المخدرات "إل تشابو" سينهي حياته في السجن بقرار من محكمة أمريكية

أصدر قاض أمريكي يوم الأربعاء حكما بالسجن مدى الحياة على إمبراطور المخدرات المكسيكي خواكين غوزمان، المعروف بلقب (إل تشابو)، والمدان بإدارة منظمة إجرامية هربت أطنانا من المخدرات إلى الولايات المتحدة.

وقال الادعاء إن القاضي برايان كوجان أصدر حكما بالسجن مدى الحياة إضافة إلى‭‭‭ ‬‬‬السجن 30 عاما، وهو حكم إلزامي بموجب القانون، خلال جلسة بمحكمة اتحادية في بروكلين. كما فرض على غوزمان دفع غرامة قدرها 12.6 مليار دولار.

وكانت هيئة محلفين قد خلصت إلى إدانة غوزمان (62 عاما) في فبراير شباط بتهريب أطنان من الكوكايين والهيروين والماريجوانا والمشاركة في العديد من مؤامرات القتل بصفته زعيم عصابة سينالوا المعروفة منذ وقت طويل بأنها واحدة من أكبر وأعنف منظمات تهريب المخدرات في المكسيك.

ويُحتجز غوزمان في حبس انفرادي في مركز متروبوليتان الإصلاحي، وهو سجن يشبه الحصن في مانهاتن السفلى.

ونجح غوزمان قبل اعتقاله النهائي في عام 2016 في الفرار مرتين من سجنين شديدي الحراسة بالمكسيك. وجرى ترحيله إلى الولايات المتحدة في يناير كانون الثاني 2017 ليحاكم.

وحظي غوزمان بسمعة كمهرب في الثمانينات عن طريق حفر أنفاق أسفل الحدود بين المكسيك والولايات المتحدة أتاحت له تهريب المخدرات بشكل أسرع من كل منافسيه. وحقق نفوذا في التسعينات وفي العقد الأول من الألفية الحالية من خلال مواجهات دامية مع منافسيه حتى أصبح في نهاية المطاف أشهر زعيم لعصابة سينالوا.

واستمرت محاكمته 11 أسبوعا وشملت إدلاء أكثر من 12 من مساعديه السابقين بشهاداتهم في إطار صفقات مع الادعاء. ووصف الشهود كيف بنى غوزمان منظمة معقدة تشبه شركة متعددة الجنسيات.

وقال الشهود إنه كان يرسل المخدرات شمالا بواسطة أساطيل من الطائرات والقوارب وكان يملك دفاتر حسابات دقيقة ونظام اتصالات إلكتروني مشفر يمر بخوادم سرية في كندا.

وقال الادعاء إن غوزمان باع مخدرات تزيد قيمتها على 12 مليار دولار، وأدرجته مجلة فوربس من قبل على قائمة أغنى رجال العالم.

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