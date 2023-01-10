فشل أول محاولة إطلاق لقمر صناعي من غرب أوروبا

بدا أن المحاولة الأولى لإطلاق قمر صناعي من أوروبا الغربية في ساعة مبكرة من صباح يوم الثلاثاء باءت بالفشل عندما أبلغت شركة فيرجن أوربت عن "خلل" حال دون وصول صاروخها إلى مداره.

وكانت البعثة قد أقلعت من مدينة نيوكي الساحلية في جنوب غرب إنجلترا مع وضع الصاروخ الناقل فيرجن لانشر وان تحت جناح طائرة بوينج 747 معدلة ثم أطلق لاحقا فوق المحيط الأطلسي.

ويمثل الفشل الواضح ضربة أخرى لطموحات الفضاء الأوروبية بعد فشل مهمة سابقة لصاروخ فيجا سي الإيطالي الصنع بعد الإقلاع من جويانا الفرنسية في أواخر ديسمبر كانون الأول.

ولم يتسن لرويترز الاتصال بمسؤولي الإطلاق للحصول على مزيد من التعليقات.

وعادت الطائرة التي تحمل اسم "كوزميك جيرل" إلى مرفأ نيوكي الفضائي بعد وقت قصير من تعرض الصاروخ لخلل.

وكانت فيرجن أوربت، التي يشارك في ملكيتها الملياردير البريطاني ريتشارد برانسون، تعتزم نشر تسعة أقمار صناعية صغيرة في المدار السفلي للأرض في أول بعثة لها خارج قاعدتها في الولايات المتحدة.