خلال فعاليات "خليجي 25".. إيران تحتج لدى العراق على مصطلح "الخليج العربي"

احتجت إيران لدى العراق على استخدام مصطلح "الخليج العربي" لدى استضافته النسخة الخامسة والعشرين من كأس الخليج "خليجي 25"، وفق ما أعلن وزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان الأربعاء.

وتقام البطولة التي انطلقت الجمعة في مدينة البصرة، مرة كلّ عامين تحت مسمّى رسمي هو "كأس الخليج العربي"، وتشارك فيها دول مجلس التعاون الخليجي (السعودية، الإمارات، الكويت، قطر، البحرين، سلطنة عمان)، إضافة الى اليمن والعراق الذي يستضيفها للمرة الأولى منذ انطلاقها عام 1979.

ويثير مصطلح "الخليج العربي" حساسية قديمة في إيران التي تؤكد أن "الخليج الفارسي" هي التسمية التاريخية لهذه المساحة المائية الفاصلة بينها وبين دول شبه الجزيرة العربية.

تُقام بطولة خليجي 25 في مدينة البصرة العراقية HUSSEIN FALEH/AFP or licensors

وقال أمير عبداللهيان: "تم استدعاء السفير العراقي الى الخارجية بعد استخدام السلطات العراقية مصطلحاً وهمياً بدلاً من الخليج الفارسي، وعكسنا حساسية الشعب الايراني العظيم تجاه استخدام المصطلح الدقيق والكامل للخليج الفارسي إلى الجانب العراقي"، وفق ما نقلت وكالة "إرنا" الرسمية.

وأضاف: "على الرغم من أن علاقات إستراتيجية وأخوية وعميقة تربطنا بالعراق، فقد أعربنا بوضوح عن احتجاجنا على هذا الموضوع" لدى استدعاء السفير قبل ثلاثة أيام.

ويتكرر الجدل بين طهران وجيرانها العرب حول تسمية الخليج. واحتجت طهران مراراً خلال الأعوام الماضية على استخدام دول أو منظمات، تسمية "العربي" لدى الإشارة إلى الخليج.

ففي بداية 2010، قررت إيران حظر مجالها الجوي أمام الشركات التي لا تعتمد مصطلح "الخليج الفارسي" في الخرائط على شاشات طائراتها.

وفي كانون الثاني/ يناير من العام ذاته، ألغى الاتحاد الرياضي لمنظمة المؤتمر الإسلامي الذي يتخذ في الرياض مقراً له، دورة كانت مقررة بعد أشهر في طهران لأن الأوسمة تحمل رسماً كتبت عليه عبارة "الخليج الفارسي".

وفي 2012، لوّحت طهران برفع دعوى قضائية على محرك البحث "غوغل" لعدم استخدامه عبارة "الخليج الفارسي".