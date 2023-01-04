بعد 40 عاما.. بطولة خليجي 25 لكرة القدم تعود إلى العراق

تنطلق بطولة "خليجي 25" والتي تستضيفها مدينة البصرة العراقية في السادس وحتى يوم 19 من يناير – كانون الثاني الجاري.

ووصلت بالفعل بعض المنتخبات المشاركة مثل الكويت والبحرين إلى العراق الذي يحتضن البطولة للمرة الثانية في تاريخه وللمرة الأولى منذ أكثر من 40 عاماً.

حامل اللقب #منتخب_البحرين 🇧🇭 يجري مرانه في المراكز التدريبية في مدينة البصرة الرياضية تحضيراً لمنافسات بطولة خليجي 25.#خليجي_زين25#AGCFFpic.twitter.com/yK3KriI0Vl — خليجي زين 25 (@AGCFF) January 3, 2023

#منتخب_عُمان 🇴🇲 يجري مرانه في المراكز التدريبية في مدينة البصرة الرياضية تحضيراً لمنافسات بطولة خليجي 25.#خليجي_زين_25#AGCFFpic.twitter.com/wQLQ7FJx6O — خليجي زين 25 (@AGCFF) January 3, 2023

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) قد رفع الحظر المفروض لسنوات على استضافة العراق للفعاليات الرياضية الكبيرة بسبب المخاوف الأمنية.

استضاف العراق كأس الخليج لأول مرة في بغداد عام 1979 عندما فاز أيضا بالبطولة. كان من المقرر أن تستضيف البلاد نسخة 2014 من الكأس ولكن تم نقلها إلى المملكة العربية السعودية.

وانتهت الاستعدادات بملعبي مدينة البصرة الرياضية والمعروف باسم "جذع النخلة" ويتسع لـ65 ألف متفرج وملعب الميناء الرياضي الذي شُيد خصيصاُ لاستضافة البطولة ويتسع لـ30 ألف مشاهد.

ويشارك في البطولة ثمانية منتخبات هي العراق والبحرين وعُمان والسعودية والإمارات والكويت وقطر بالإضافة إلى اليمن.