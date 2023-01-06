خليجي 25: البحرين تستهل الدفاع عن اللقب وقطر تسعى لتضميد جراح المونديال

يستهل حامل اللقب المنتخب البحريني لكرة القدم مشوار الحفاظ على اللقب، بمواجهة قوية أمام منتخب الإمارات السبت على ملعب الميناء في محافظة البصرة، ضمن منافسات فرق المجموعة الثانية التي تشهد أيضا مواجهة منتخبي الكويت وقطر، ضمن النسخة الخامسة والعشرين من بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم.

وكان المنتخب البحريني حقق لقبه الوحيد في النسخة الماضية، التي أقيمت في العاصمة القطرية الدوحة عام 2019، فيما حقق منتخب الإمارات اللقب مرتين الأولى في خليجي 18 على أرضها في العام 2007، وكانت الثانية في خليجي 21 التي أقيمت في البحرين عام 2013. ويدخل المنتخب البحريني بقيادة مدربه البرتغالي هيليو سوزا الذي قاد الأحمر البحريني للإنجاز التاريخي بفوزه باللقب الخليجي من أرض الدوحة.

وطالت الانتقادات المدرب سوزا قبيل مغادرة الوفد إلى البصرة، بعدما أعلن عن القائمة النهائية للمنتخب البحريني والتي شهدت استدعاءه لمهاجم صريح واحد فقط وهو عبدالله يوسف، فيما غاب عنها المهاجمون محمد الرميحي وسيد هاشم عيسى والمخضرم إسماعيل عبداللطيف وهداف الدوري البحريني في آخر موسمين لاعب نادي المنامة مهدي عبدالجبار، كما شهدت التشكيلة الاستعانة بلاعبين واعدين أبرزهم إبراهيم الختال وحمزة إدريس وعبدالله الخلاصي.

ومن المتوقع أن يعول سوزا على نجومه مهدي حميدان وكميل الأسود ومحمد جاسم مرهون، وعلي حرم ووليد الحيام وأمين بن عدي وأحمد بوغمار وجاسم الشيخ.

مدافع البحرين سيد رضا عيسى مع المدرب هيليو سوزا بعد فوزه في نهائي كأس الخليج العربي 24 أمام السعودية في قطر. 2019/12/08 أ ف ب

في المقابل، يقود منتخب الإمارات المدرب الأرجنتيني رودولفو أروابارينا الذي طالته الانتقادات أيضا بعدم استدعاءه لهداف المنتخب الإماراتي التاريخي ومتصدر قائمة هدافي الدوري الإماراتي للمحترفين علي مبخوت.

وقال اروابارينا عن سبب الاستبعاد "علي مبخوت لاعب جيد وكان معي في الفريق أكثر من مرة، لكن أبحث عن مميزات أخرى داخل الملعب، ومختلفة عما يملكه اللاعب"، وتابع قوله: "أعرف أهمية علي مبخوت للمنتخب والمشجعين، ولكن اللعب الجماعي هو الأهم".

ويؤخذ على مبخوت عدم تكيف مع أسلوب المدرب الأرجنتيني، الذي يعتمد على الضغط والمساندة الدفاعية في الهجمات المعاكسة. وقد يفتقد اروابارينا لأفضل لاعبيه فايو ليما البرازيلي الأصل الذي تعرض للإصابة في العضلة الخلفية في التدريبات، ومشاركته امام البحرين محل شك.

لاعبو الإمارات قبل مباراة التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2022 أمام كوريا الجنوبية في دبي. 2022/03/29 RYAN LIM/AFP

وسيعول المدرب اللاتيني على خبرة حارسه خالد عيسى ومعه ماجد حسن وحارب عبدالله سهيل والمهاجم كايو كانيدو. وقال ياسر سالم اداري الإمارات: "المنتخب يضم في تشكيلته 17 لاعبا يشاركون للمرة الأولى على الصعيد الدولي مدعمين ببعض عناصر الخبرة، ومع ذلك هدفنا واضح من البداية وهو المنافسة على اللقب".

وتابع ياسر القول: "تركيزنا على مباراة البحرين، باعتبارها نقطة البداية، وفي نفس الوقت ستكون بمواجهة حامل اللقب، الذي يتولى تدريبه مدرب جيد، ويضم في تشكيلته مجموعة من اللاعبين المتميزين".

الكويت-قطر

وسيكون "ملعب الميناء الأولمبي" ساحة امتحان لانطلاقة الكويت بتشكيلتها الشابة المتجددة أمام خصم قطري، يخوض غمار المنافسات بالمنتخب الأولمبي مطعماً بعدد من عناصر المنتخب الأول الذين شاركوا في مونديال 2022.

ويتسلح "الأزرق" بواقع كونه زعيم "البطولة الإقليمية" بعشرة ألقاب وهو يمنّي النفس بالعودة للعب الأدوار الأولى في المسابقة المفضلة بالنسبة له بعد سنوات من التخبط والمشاكل والإيقاف، وبنسيان خروجه من دور المجموعات في النسختين الأخيرتين، فضلاً عن فشله في بلوغ نهائيات كأس آسيا 2023.

ورغم زعامته المطلقة على البطولة وكونه الأكثر تسجيلا للأهداف في تاريخ كأس الخليج (194 هدفاً)، متقدماً على السعودية (163) وقطر (130)، غير أن ذلك لا يشفع له ليكون المرشح الأول لولوج النقطة الأعلى من منصة التتويج في البصرة في ظل تعويل المدرب البرتغالي روي بينتو على مجموعة من الشباب أبرزهم شبيب الخالدي، في ظل طي صفحة المخضرم بدر المطوع (37 عاماً) الذي لم يتمِ استدعاؤه.

ويبرز من الأسماء الصاعدة مبارك الفنيني، حسن حمدان ومهدي دشتي، من دون أن ننسى حضور عدد من الأسماء الخبيرة من أمثال فهد الهاجري وخالد إبراهيم والحارس المخضرم سليمان عبدالغفور. الجدير ذكره أن قائمة الفريق تضم 14 لاعباً لم يسبق لهم التواجد في بطولات الخليج.

من جانبه، يدخل "العنابي" البطولة وفي جعبته ثلاثة ألقاب يتشارك فيها المركز الثاني مع السعودية والعراق خلف الكويت وحققها في 1992 و2004 و2014.

مشجعو كرة القدم يلوحون بالأعلام خلال مباراة ودية بين العراق والأردن في البصرة. 2017/06/01 نبيل الجوراني/أ ب

وكان الاتحاد المحلي قرّر خوض كأس الخليج بالمنتخب الأولمبي بقيادة مدربه البرتغالي برونو بينيرو بدلاً من المنتخب الأول الذي دربه طويلاً الإسباني فيليكس سانشيس قبل أن يقرر الاتحاد القطري عدم تجديد عقده الذي انتهى بعد كأس العالم، ، بهدف منح فرصة للاعبين الشباب لإظهار إمكاناتهم.

وينظر القطريون إلى البطولة على أنها فرصة لتضميد جراح الخروج المؤلم من كأس العالم الأخيرة التي أقيمت على أرضهم حين تعرّض منتخبهم لثلاث هزائم متتالية وخرج من دور المجموعات.

وتعرض المنتخب القطري لضربة موجعة في البطولة بعد استبعاد المهاجم محمد مونتاري، صاحب الهدف المونديالي الوحيد للعنابي في كاس العالم في مرمى السنغال بسبب الإصابة، ليعوضه لاعب الغرافة أحمد علاء وهما اللاعبان اللذان لم يحصلا على كامل الفرصة خلال كاس العالم.

القطري محمد مونتاري خلال مباراة كرة القدم في المجموعة الأولى في كأس العالم بين هولندا وقطر. 2022/11/29 أ ب

وسيكون الإنسجام هاجس المدرب في ايجاد تشكيل متناغم في ظل تعدد المنتخبات التي تلعب لها العناصر المدعوة، بيد ان الاساس سيكون بالأعتماد للاعبي المنتخب الأول على غرار الحارس مشعل برشم والمدافعان طارق سلمان وهمام الأمين الى جانب لاعبا الوسط عاصم مادبو واسماعيل محمد، في حين ثمة مواهب اثبتت نفسها في الدوري المحلي قد تجد لنفسها مكان في التشكيل على غرار خالد منير وأحمد فاضل ونايف الحضرمي، الى جانب تواجد أحمد علاء كرأس حربة يملك الخبرة والتجربة.

ويقول الدولي القطري السابق وسام رزق (41 عاماً) الفائز باللقب في مناسبتين (2004و2014) ومدرب أم صلال الحالي "سيشارك منتخبنا بدماء جديدة وبلاعبين جيدين ينتظرهم مستقبل كبير. تحقيق اللقب لا يبدو صعباً خصوصاً أن العنابي يخوض البطولة بعناصر مطعمة بأصحاب الخبرة والاحتكاكات الدولية".

وسبق للمنتخبين الكويتي والقطري أن التقيا في كأس الخليج التي انطلقت في 1970، في 18 مباراة، فكانت الغلبة للأول في 11 مناسبة مقابل 6 للثاني بينما سيطر التعادل على مباراة واحدة.