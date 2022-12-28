شاهد: استعدادات البصرة على قدم وساق لاستضافة "خليجي 25"

تستمر الاستعدادات في مدينة البصرة العراقية على قدم وساق من أجل استضافة كأس الخليج في نسختها ال25.

وتبدأ بطولة خليجي 25، التي تستضيفها العراق لأول مرة منذ 43 عاماً، في السادس من يناير كانون الثاني القادم وحتى يوم 19 من الشهر نفسه.

وتشارك في البطولة ثمانية فرق خليجية عربية هي العراق والسعودية والكويت وعُمان والإمارات والبحرين وقطر بالإضافة إلى اليمن.

وقالت ديما ممُر، وهي من سكان البصرة، "نحن أهالي البصرة متحمسون للغاية بشأن مسابقة خليجي 25 لدرجة أنه عندما تم نشر رابط شراء التذاكر على الإنترنت، بيعت جميع التذاكر في غضون ساعات قليلة".

وقررت السلطات العراقية إلغاء رسوم تأشيرات دخول العراق، وقيمتها 200 دولار أمريكي، خلال البطولة لتشجيع الجماهير على الحضور ومؤازرة منتخباتهم.

وقال محمد الرويس، مشجع سعودي متواجد بالبصرة: "إن شاء الله هذه البطولة ستكون من أنجح البطولات. الشعب (العراقي) مضياف وكريم وسعيد".

وتقام مباريات البطولة على ملعب الميناء الأولمبي، الذي تم تشييده خصيصاً لاستضافة خليجي 25، بالإضافة إلى استاد البصرة الدولي المعروف باسم "جذع النخلة" والذي بُني عام 2013.

وتقام بطولة كأس الخليج كل عامين.