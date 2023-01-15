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نيبال
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مقتل العشرات واستمرار عمليات الإنقاذ في حادث تحطم طائرة في نيبال

Access to the comments محادثة
بقلم:  يورونيوز
موقع تحطم الطائرة في النيبال.
موقع تحطم الطائرة في النيبال.   -   حقوق النشر  أ ب

قال مسؤول بسلطة الطيران المدني في نيبال إن 40 شخصا على الأقل لقوا حتفهم يوم الأحد عندما تحطمت طائرة في مدينة بوخارا بوسط البلاد.

وقال جاجاناث نيرولا المتحدث باسم سلطة الطيران المدني "عمليات الإنقاذ مستمرة... كانت الأجواء صافية".

وأظهرت لقطات تلفزيونية بثتها محطة محلية دخانا كثيفا يتصاعد من موقع التحطم فيما احتشد عمال إنقاذ وحشود من الناس حول حطام الطائرة.

وقال سودارشان بارتاولا، وهو متحدث باسم شركة الخطوط الجوية يتي، إن الطائرة المنكوبة التي تشغلها الشركة ذات محركين ومن طراز (إيه.تي.آر 72) وكانت تقل 72 شخصا من بينهم رضيعان وأربعة من أفراد الطاقم وعشرة أجانب.

تحطمت طائرة على متنها 72 شخصا في النيبال الأحد، على ما أعلن متحدث باسم شركة "ييتي" للطيران مشيرا إلى أنه يجهل ما إذا كان هناك ناجون..

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وحوادث الطائرات ليست نادرة في نيبال التي توجد فيها ثمانية جبال من بين أعلى 14 قمة في العالم ومن بينها قمة إيفرست إذ يمكن للطقس أن يتغير بشكل مفاجئ ويزيد الخطورة على الملاحة الجوية.

المصادر الإضافية • أ ف ب