شاهد: فيضانات الهند والنيبال تسبب انهيار البنايات وانزلاقات تربة

قتل أكثر من مئة شخص إثر عدة أيام من فيضانات وانزلاقات تربة في الهند والنيبال كما قال مسؤولون الأربعاء فيما لا يزال عشرات مفقودين كما أعلنت السلطات. وارتفعت الحصيلة الرسمية في الهند إلى 85 قتيلا و11 مفقودا وفي النيبال إلى 31 قتيلا و43 مفقودا.

ووسعّت مصلحة الأرصاد الجوية الهندية الثلاثاء نطاق التحذير متوقعة أمطارا "غزيرة، وغزيرة جدا" في المنطقة في اليومين المقبلين. وبحسب المناطق، بلغ منسوب الأمطار التي هطلت الإثنين أكثر من 400 ملم.

في أوتارخاند بشمال الهند قال مسؤولون إن 46 شخصا قتلوا في الأيام الماضية، فيما فقد 11 شخصا. في كيرالا في الجنوب قال رئيس وزراء الولاية بيناراي فيجايان إن الحصيلة هناك بلغت 39 قتيلا.

وثلاثون شخصا على الأقل ممن قضوا في أوتارخاند، سقطوا إثر سبعة حوادث منفصلة في منطقة ناينيتال في وقت مبكر الثلاثاء بعدما تسببت أمطار غزيرة بانزلاقات تربة وانهيار مبان عدة. وخمسة من القتلى من عائلة واحدة وقد طمرت الأمطار منزلهم إثر انزلاقات التربة كما قال المسؤول المحلي براديب جاين لوكالة فرانس برس.

وقتل خمسة أشخاص أيضا في انزلاق تربة حصل في منطقة ألمورا بشمال أوتارخاند حيث طمرت الأوحال منزلهم.

بسبب تحذيرات الأرصاد الجوية، أمرت السلطات بإغلاق مدارس وحظرت أي نشاط ديني وسياحي.