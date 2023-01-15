شاهد: لحظة فقدان طائرة شركة الطيران "ييتي" السيطرة وتحطمها في نيبال ومقتل 68 من ركابها

وثق شريط فيديو التقط على ما يبدو من على سطح بيت، لحظة فقدان الطائرة التابعة لشركة الطيران ييتي والآتية من العاصمة كاتماندو السيطرة وتحطمها قبيل الساعة 11:00 (05:15 ت غ) صباح الأحد بالقرب من المطار المحلي في بوخارا بوسط النيبال.

وقُتل 67 شخصاً على الأقل في تحطّم الطائرة التي كانت تقل 72 شخصاً، حسبما أفادت الشرطة، في أسوأ كارثة جوية يشهدها هذا البلد الواقع في جبال الهيمالايا في ثلاثة عقود.

وصرح مسؤول الشرطة ايه كيه شيتري لوكالة فرانس برس، أنّ "31 جثة نقلت الى مستشفيات"، مضيفاً أنّه لا تزال هناك 36 جثة في الوادي الذي يبلغ عمقه 300 متر وسقطت فيه الطائرة.

وقال المتحدث باسم الجيش كريشنا براساد بهانداري إن "الطائرة تحطمت في ممرات ضيقة" يصعب البحث عن الجثث فيها. وأضاف "لم يتم العثور على ناجين حتى الآن"، مؤكدا أن عملية الإنقاذ مستمرة.

تعد هذه المدينة هي بوابة للحجّاج والزائرين من جميع أنحاء العالم. وعثر على هيكل الطائرة المشتعل في واد عميق بين هذا المطار السابق الذي تم إنشاؤه في العام 1958 والمحطة الدولية الجديدة في بوخارا التي تم افتتاحها في الأول من كانون الثاني/يناير.