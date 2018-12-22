مقتل 23 شخصاً منهم طلاب في حادثة سقوط حافلة عن جرف شاهق في النيبال

أدى سقوط حافلة تقل عشرات الركاب في منحدر جبلي شاهق في نيبال إلى مقتل 23 شخص كانوا على متنها، وفق ما ورد في تقارير إعلامية محلية يوم السبت 22 ديسمبر - كانون الأول.

ونقلت وسائل الاعلام عن الشرطة قولها إن حافلة تحمل 37 راكبا كانت عائدة من مقاطعة ساليان ومتجهة إلى دانغ على بعد حوالى 400 كيلومترٍ غرب العاصمة كاتماندو عندما خرجت عن الطريق الجبلي وسقطت مسافة 700 متر إلى واد يقع أسفل المنحدر.