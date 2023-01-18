إسرائيل تناشد البابا والصليب الأحمر المساعدة باستعادة 4 عسكريين ومفقودين محتجزين في غزة

ناشدت إسرائيل البابا فرنسيس ورئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر والأمين العام للأمم المتحدة يوم الأربعاء مساعدتها في استعادة أربعة عسكريين ومفقودين محتجزين في قطاع غزة منذ أكثر من سبعة أعوام.

وقال مكتب وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين إنه بعث رسائل التماس بعدما نشرت حركة حماس التي تحكم قطاع غزة مقطعا مصورا للجندي الأسير أفراها منغستو الذي دخل إلى قطاع غزة المحاصر وتقول أسرته إنه يعاني من علة عقلية.

كما يوجد مدني إسرائيلي آخر محتجز في غزة بعد دخوله القطاع في ظروف مماثلة في 2015، إضافة إلى جنديبن إسرائيليبن كذلك فُقدا خلال حرب إسرائيل على غزة في 2014 وأعلن الجيش وفاتهما.

وقالت وزارة الخارجية إن الوزير وصف في الرسائل موقف منغستو الحرج بأنه "انتهاك جسيم لحقوق الإنسان الدولية، وسط عدم وجود معلومات عن حالته الصحية أو وسائل للتواصل مع أسرته أو زيارات من الصليب الأحمر".

وتريد حماس من نشر المقطع المصور يوم الاثنين الضغط على إسرائيل للوصول إلى صفقة يتم الإفراج فيها عن أسرى فلسطينيين بحسب محللين. وقالت إسرائيل إنها تبحث محادثات غير مباشرة مع حماس حيال استعادة الأربعة، من دون تحديد ما يمكن أن تقدمه في المقابل.