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الولايات المتحدة الأمريكية

انطلاقا من ساوث كارولينا.. ترامب يبدأ حملته للانتخابات الرئاسية لعام 2024

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بقلم:  يورونيوز
الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب يلقي كلمة في بالم بيتش، فلوريدا، يوم الجمعة 18 نوفمبر 2022
الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب يلقي كلمة في بالم بيتش، فلوريدا، يوم الجمعة 18 نوفمبر 2022   -   حقوق النشر  Rebecca Blackwell/AP. .

أعلنت الحملة الانتخابية لدونالد ترامب، يوم الثلاثاء، أن الرئيس الجمهوري السابق سيظهر أمام الجمهور في 28 يناير / كانون الثاني في إطار مسعاه لخوض الانتخابات الرئاسية في 2024، وذلك في ساوث كارولينا إحدى ولايات التصويت المبكر لأول مرة منذ إعلان نيته الترشح في نوفمبر / تشرين الثاني.

وأفاد إعلان للحملة أنه من المقرر أن ينضم اثنان من الرموز الجمهورية المعروفة في ساوث كارولينا إلى ترامب‭ ‬بمقر الولاية حيث يكشف عن فريق قيادة حملته هناك، وهما السناتور لينزي جراهام أحد أكثر مؤيدي ترامب ولاء والحاكم هنري مكماستر.

تتمتع ساوث كارولينا بنفوذ كبير باعتبارها واحدة من أولى الولايات التي تشهد المنافسات على الترشيح للرئاسة في سنوات الانتخابات.

المصادر الإضافية • رويترز