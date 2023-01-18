انطلاقا من ساوث كارولينا.. ترامب يبدأ حملته للانتخابات الرئاسية لعام 2024

أعلنت الحملة الانتخابية لدونالد ترامب، يوم الثلاثاء، أن الرئيس الجمهوري السابق سيظهر أمام الجمهور في 28 يناير / كانون الثاني في إطار مسعاه لخوض الانتخابات الرئاسية في 2024، وذلك في ساوث كارولينا إحدى ولايات التصويت المبكر لأول مرة منذ إعلان نيته الترشح في نوفمبر / تشرين الثاني.

وأفاد إعلان للحملة أنه من المقرر أن ينضم اثنان من الرموز الجمهورية المعروفة في ساوث كارولينا إلى ترامب‭ ‬بمقر الولاية حيث يكشف عن فريق قيادة حملته هناك، وهما السناتور لينزي جراهام أحد أكثر مؤيدي ترامب ولاء والحاكم هنري مكماستر.

تتمتع ساوث كارولينا بنفوذ كبير باعتبارها واحدة من أولى الولايات التي تشهد المنافسات على الترشيح للرئاسة في سنوات الانتخابات.