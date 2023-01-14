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الولايات المتحدة الأمريكية

بايدن ولعنة الأوراق السرية.. العثور على خمسة وثائق أخرى في مقر إقامة عائلة الرئيس الأمريكي

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بقلم:  Euronews
الرئيس الأمريكي جو بايدن في المكتب البيضاوي
الرئيس الأمريكي جو بايدن في المكتب البيضاوي   -   حقوق النشر  Evan Vucci/Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved

أكد البيت الأبيض السبت تقارير تفيد بأن محاميي جو بايدن قد عثروا على مزيد من الوئاثق السرية في مكتبة بايدن الخاصة بأحد منازل الرئيس الأمريكي حين كان يشغل منصب نائب الرئيس في الفترة ما بين 2009 و2017.

وقال المحامي ريتشارد ساوبر إنه فتش منزل الرئيس في ويلمينغتون الخميس الماضي وأنه عثر على وثائق أخرى تُضاف لتلك التي كُشف عنها في وقت سابق في إطار القضية التي نُدب للتحقيق فيها مدّع عام خاص.

ولم يقدم المحامي تفسيرا لسبب انتظار الإدارة الأمريكية يومين كاملين لتقديم تقرير عن عدد الوثائق التي عُثر عليها. خصوصا وأن البيت الأبيض في مرمى سهام الانتقادات لأنه انتظر شهرين كاملين قبل أن يعترف باكتشاف مجموعة أولى من الأوراق في مكتب بايدن.

وتأتي التطورات الجديدة بعد يومين من إعلان وزير العدل الأمريكي ميريك غارلند تعيين مدع عام للتحقيق في قضية الوثائق السرية التي تم العثور عليها في مقرات إقامة الرئيس ومكاتبه. 

وكان البيت الأبيض وبايدن نفسه قد أكدا العثور على وثائق إضافية وهو التأكيد الثاني في ظرف أسبوع ليكون إعلان اليوم هو الثالث. حيث تم العثور على 5 وثائق سرية. وقد رافق المحامي في مهمته التفتيشية موظفون تابعون لوزارة العدل الأمريكية الذين وضعوا فور يدهم على تلك الأوراق.

الرئيس بايدن كان تعرض الخميس الماضي للقضية قائلا: " كل الأمور ستتضح أنا متأكد من ذلك" في إشارة لمسألة تذكّر بما جرى مع الرئيس السابق دونالد ترامب الذي حمل معه وثائق سرية تم العثور عليها في مقر إقامته بفلوريدا.