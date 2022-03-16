شاهد: ترامب يحذر من حرب عالمية ثالثة ويقول إن بايدن فشل في إدارة الأزمة الأوكرانية

عقد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب مسيرة حاشدة في فلورنسا بولاية ساوث كارولينا انتقد فيها إدارة بايدن للأزمة الأوكرانية ووصفها بـ"الضعيفة".

كما ألمح إلى أن بايدن يجب أن يهدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين باستخدام الأسلحة النووية وأشار إلى أن واشنطن سيكون لها موقف تفاوضي أقوى إذا كانت الطاقة مستقلة عن روسيا.

وحذر الرئيس الأمريكي السابق من نشوب حرب عالمية ثالثة وقال إن بوتين لم يكن ليغزو أوكرانيا لو كان رئيسا للولايات المتحدة.