إدارة الطيران الأمريكية تكشف السبب وراء تعطل حركة الطيران قبل أيام

قالت إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية يوم الخميس إن مراجعة أولية خلصت إلى أن موظفين متعاقدين "حذفوا ملفات دون قصد" مما أدى إلى تعطل نظام كمبيوتر رئيسي ووقف للرحلات المغادرة على مستوى البلاد في 11 يناير/ كانون الثاني، مما أدى إلى تعطيل أكثر من 11 ألف رحلة جوية.

وأضافت إدارة الطيران أن المشكلة حدثت أثناء عمل الموظفين "لتصحيح التزامن بين قاعدة البيانات الرئيسية الآنية وقاعدة بيانات احتياطية".

وأوضحت أنها "لم تجد حتى الآن أي دليل على هجوم إلكتروني أو نية خبيثة".

وأدى الخطأ الذي حدث في قاعدة بيانات لرسائل الطيارين إلى أول وقف للرحلات المغادرة على مستوى البلاد منذ هجمات 11 سبتمبر أيلول 2001.