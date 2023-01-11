هيئة الطيران المدني الأمريكي تعلن استئناف الرحلات الجوية بعد عطل فني نادر

أعلنت هيئة الطيران المدني الأمريكي الأربعاء، أنها ألغت تعليق الرحلات الداخلية في الولايات المتحدة الذي كان ضرورياً في وقت سابق من اليوم بسبب عطل تقني لم يحدد مصدره بعد.

وكانت هيئة الطيران المدني الأمريكي أمرت الأربعاء بتعليق كل الرحلات الداخلية المغادرة في الولايات المتحدة حتى الساعة 14.,00 بتوقيت غرينتش لإصلاح عطل طرأ على أنظمتها.

وقال البيت الأريض الأربعاء إن لا أدلة على هجوم إلكتروني "في هذه المرحلة" في ما يخص عطل الكمبيوتر الذي دفع السلطات الأمريكية إلى تعليق كل الرحلات الداخلية المغادرة الأربعاء، مؤكداً إطلاع الرئيس جو بايدن على المستجدات.

وكتبت الناطقة باسم البيت الأبيض كارين جان بيار في تغريدة "أطلع وزير النقل الرئيس هذا الصباح على عطل نظام هيئة الطيران الفدرالية. لا يوجد دليل على هجوم إلكتروني في هذه المرحلة، لكن الرئيس طلب من وزارة النقل إجراء تحقيق كامل في الأسباب. وستقدم إدارة الطيران الفدرالية تحديثا للمعلومات بشكل منتظم".

وأدى عطل فني في برامج الكمبيوتر التي تستخدمها إدارة الطيران الفدرالية [هيئة الطيران المدني الأمريكي] إلى توقيف الرحلات الجوية في جميع أنحاء الولايات المتحدة اليوم، الأربعاء، وتأجيل آلاف الرحلات الداخلية.

وأمرت هيئة الطيران المدني الأمريكي [FAA] جميع الرحلات الجوية بتأجيل الإقلاع حتى الساعة 9 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، على الرغم من أن شركات الطيران قالت إنها كانت على علم بالوضع وبدأت بالفعل في إيقاف الرحلات الجوية.

وكانت معظم الرحلات الجوية التي تم تأخيرها على طول الساحل الشرقي، لكنها بدأت في الانتشار غرباً منذ السابعة صباحاً [بالتوقيت المحلي].

وقال المتحدث باسم مطار ميامي، غريغ تشين، إن الرحلات الدولية المتجهة إلى مطار ميامي الدولي استمرت في الهبوط، لكن جميع الرحلات المغادرة تأخرت منذ الساعة 6:30 صباحاً.

وقالت إدارة الطيران الفدرالية في بيان إنها تعمل على تصليح العطل مضيفة "نجري عمليات التحقق النهائية من الصحة ونعيد تحميل النظام الآن، للتأكيد من سلامة معلومات الطيران ومعايير الأمان".