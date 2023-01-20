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الولايات المتحدة الأمريكية

إدارة الطيران الأمريكية تكشف السبب وراء تعطل حركة الطيران قبل أيام

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بقلم:  يورونيوز
مطار أورلاندو الدولي
مطار أورلاندو الدولي   -   حقوق النشر  AP Photo

قالت إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية يوم الخميس إن مراجعة أولية خلصت إلى أن موظفين متعاقدين "حذفوا ملفات دون قصد" مما أدى إلى تعطل نظام كمبيوتر رئيسي ووقف للرحلات المغادرة على مستوى البلاد في 11 يناير/ كانون الثاني، مما أدى إلى تعطيل أكثر من 11 ألف رحلة جوية.

وأضافت إدارة الطيران أن المشكلة حدثت أثناء عمل الموظفين "لتصحيح التزامن بين قاعدة البيانات الرئيسية الآنية وقاعدة بيانات احتياطية".

وأوضحت أنها "لم تجد حتى الآن أي دليل على هجوم إلكتروني أو نية خبيثة".

وأدى الخطأ الذي حدث في قاعدة بيانات لرسائل الطيارين إلى أول وقف للرحلات المغادرة على مستوى البلاد منذ هجمات 11 سبتمبر أيلول 2001.

المصادر الإضافية • رويترز