فيديو: عام الأرنب يلم شمل العائلات الصينية بعد سنوات من الحرمان

الاستعدادات على قدم وساق في الصين لاستقبال السنة القمرية الجديدة. مع رفع قيود السفر، تنظم المدن في كافة أنحاء البلاد أنشطة واحتفالات وصولاً لليوم الموعود الذي يصادف الأحد.

بدأت الاحتفالات التقليدية في مدن ومقاطعات الصين المختلفة، وتتميز بعروض الرقص والأوبرا والمأكولات والموسيقى.

لأول مرة منذ ثلاث سنوات يمكن للمواطنين الصينيين في الخارج السفر إلى الوطن للاحتفال بالعام القمري الجديد دون أن يضطروا إلى الالتزام بالحجر الصحي التي كانت تفرض بسبب سياسة الصين "صفر كوفيد"، كما سافر الملايين من الصينيين في الداخل للاحتفال مع عائلاتهم في أهم تجمع عائلي سنوي.

تبدأ الصين نهاية الأسبوع عامها الجديد الذي يسمى عام الأرنب. محطات القطارات في المقاطعات بدت مكتظة بشكل كبير. في أنهوي وجيانغشي وخنان وسيتشوان، تطغى الألوان على الاحتفالات مضيفة لها جو مبهج.

وفي شرق الصين في مقاطعة آنهوي يستمتع السياح بعروض ضوئية ملونة ومبهرة.

أما مدينة نانتشانغ بمقاطعة جيانغشي بشرق الصين قامت بتجميع المأكولات الشهية التقليدية من جميع مناطق المقاطعة، وسمحت للسائحين بتذوق أطباق مختلفة ومتنوعة.

السفر خارج الصين

سيتمكن الصينيون من السفر إلى الخارج كمجموعات مرة أخرى اعتباراً من 6 شباط/ فبراير بعد ثلاث سنوات من المنع. ووفقاً لوزارة الثقافة والسياحة الصينية أنه اعتباراً من ذلك التاريخ سيتم السماح بالسفر الماعي مرة أخرى، رغم أن البادية ستكون إلى 20 دولة فقط، بضمنها الوجهات الشهيرة كتايلاند وإندونيسيا.

كما تضم القائمة الأرجنتين وكوبا.

كشف موقع "تريب" Trip.com أن عمليات البحث عن وجهات إلى خارج الصين قفزت بنسبة 500% فور الإعلان عن القرار.