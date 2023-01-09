إجراءات جديدة.. ما هي الدول التي فرضت قيوداً على القادمين من الصين؟

فرضت بعض الدول حول العالم قيوداً على القادمين إليها من الصين، فيما بدأ البعض الآخر بدراسة اتخاذ هذه الخطوات.

ويأتي ذلك تزامنًا مع ارتفاع حالات الإصابة بكوفيد 19، في هذا البلد الآسيوي، بعدما خففت بكين من القواعد التي تفرضها في إطار سياسة "صفر كوفيد".

في المقابل، ترفض الصين انتقادات لبياناتها بشأن كوفيد، معتبرة أنها "مسيسة".

ما هي الدول التي بدأت بفرض القيود؟

الولايات المتحدة

فرضت الولايات المتحدة اختبارات كوفيد-19 على القادمين من الصين اعتباراً من الخامس من كانون الثاني/ يناير. وسيتعين على جميع المسافرين جواً ممن تبلغ أعمارهم عامين أو أكثر، تقديم نتيجة سلبية لفحص أُجري قبل يومين على الأقل من مغادرة الصين أو هونغ كونغ أو مكاو.

وقالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إنه يتعين على المواطنين الأمريكيين إعادة النظر في السفر إلى الصين وهونغ كونغ ومكاو.

الاتحاد الأوروبي

أوصى مسؤولون حكوميون في الاتحاد الأوروبي يوم الأربعاء الماضي، بضرورة تقديم المسافرين القادمين من الصين فحوص كوفيد-19 سلبية قبل ركوب الطائرات.

واقترحوا أيضاً إلزام جميع الركاب في رحلات السفر من الصين وإليها بارتداء الكمامات، وأن تجري حكومات التكتل فحوصاً عشوائية لركاب الرحلات القادمة من الصين، وتختبر مياه الصرف في المطارات التي تصل إليها طائرات ورحلات دولية من الصين.

ألمانيا

تعكف ألمانيا على تنفيذ قواعد دخول جديدة للمسافرين من الصين في أقرب وقت ممكن. لكن وزير الصحة كارل لاوترباخ قال يوم الخميس الماضي إنه لا يمكن الإفصاح عن أولى الرحلات التي ستتأثر بذلك.

اليونان

ذكر مسؤولان حكوميان يوم الخميس أنه سيتم الإعلان قريباً عن تعليمات جديدة تلزم المسافرين جواً من الصين إلى اليونان بتقديم فحوص كوفيد-19 سلبية أجريت قبل 48 ساعة من الوصول.

السويد

قالت الحكومة إن السويد ستلزم المسافرين من الصين تقديم فحص كوفيد-19 سلبي قبل أن يسمح لهم بدخول البلاد.

بريطانيا

أعلنت وزارة الصحة البريطانية يوم الجمعة الماضي أن المملكة المتحدة ستطلب نتائج سلبية لاختبارات كوفيد-19 قبل المغادرة بالنسبة للركاب الوافدين من الصين، اعتباراً من الخامس من كانون الثاني/ يناير.

فرنسا

ستُلزم فرنسا المسافرين الوافدين من الصين بتقديم نتيجة سلبية لاختبار كوفيد قبل أقل من 48 ساعة من المغادرة.

وقال مسؤول حكومي للصحفيين إن فرنسا ستجري ابتداء من أول كانون الثاني/ يناير اختبارات "بي.سي.آر" عشوائية عند وصول المسافرين القادمين من الصين.

وتحث فرنسا جميع دول الاتحاد الأوروبي الأخرى البالغ عددها 26 دولة على فحص المسافرين الصينيين لرصد الإصابات بكوفيد.

أستراليا

كشف وزير الصحة الأسترالي مارك باتلر أن المسافرين من الصين إلى أستراليا ملزمون بتقديم نتيجة سلبية لاختبار كوفيد-19 اعتباراً من الخامس من كانون الثاني/ يناير.

الهند

فرضت البلاد تقديم نتيجة سلبية لاختبار كوفيد-19 بالنسبة للمسافرين القادمين من الصين وهونغ كونغ واليابان وكوريا الجنوبية وتايلاند.

وسيتعين وضع الركاب من تلك البلدان في الحجر الصحي إذا ظهرت عليهم الأعراض أو كانت نتيجة اختباراهم إيجابية.

كندا

أكدت أوتاوا أنه يجب على المسافرين جواً من الصين إلى كندا تقديم نتيجة سلبية لاختبار كوفيد-19 قبل يومين على الأقل من المغادرة.

اليابان

قال رئيس الوزراء في الرابع من كانون الثاني/ يناير إن بلاده ستطلب تقديم نتيجة سلبية لاختبار كوفيد-19 أجري قبل 72 ساعة من ركوب الرحلات المباشرة من الصين.

وسيضاف هذا إلى تعليمات معمول بها تلزم إخضاع الركاب الذين كانوا في الصين خلال سبعة أيام من رحلاتهم لفحص كوفيد لدى وصولهم اليابان.

وسيتعين على أولئك الذين تثبت إصابتهم الخضوع للحجر الصحي سبعة أيام.

إيطاليا

فرضت إيطاليا مسحات كوفيد-19 من جميع المسافرين الوافدين من الصين. وبدأ مطار مالبينسا، وهو المطار الرئيسي في ميلانو، في اختبار المسافرين القادمين من بكين وشنغهاي.

إسبانيا

ستفرض إسبانيا تقديم نتيجة سلبية لاختبار كوفيد-19 أو الحصول على جرعة تطعيمات كاملة ضد المرض عند وصول المسافرين من الصين.

ماليزيا

ستفحص ماليزيا جميع المسافرين الوافدين إليها لرصد أي أعراض حمى مع اختبار مياه الصرف الصحي من الطائرات القادمة من الصين لرصد أي وجود لإصابات بكوفيد-19.

تايوان

بدأ مركز القيادة الوبائية المركزية في تايوان هذا الشهر في إلزام جميع الركاب القادمين من الصين بالخضوع لفحص "بي.سي.آر" عند الوصول.

مسافرون صينيون JACK TAYLOR/AFP or licensors

كوريا الجنوبية

قالت سلطات الصحة إن البلاد ستلزم المسافرين من الصين ومكاو وهونغ كونغ بتقديم نتائج سلبية لاختبار كوفيد قبل المغادرة.

المغرب

فرض المغرب حظراً على الوافدين من الصين مهما كانت جنسيتهم اعتباراً من الثالث من كانون الثاني/ يناير.

قطر

قالت وكالة الأنباء القطرية الرسمية إن قطر ستلزم المسافرين القادمين من الصين اعتباراً من الثالث من كانون الثاني/ يناير بتقديم نتيجة سلبية لاختبار كوفيد-19 في غضون 48 ساعة من وقت المغادرة.

بلجيكا

أعلنت الحكومة أن البلاد ستفحص مياه الصرف من الطائرات التي تصل من الصين لرصد أي متحورات جديدة لكوفيد في إطار خطوات جديدة لمكافحة انتشار فيروس كورونا.

إسرائيل

ذكرت صحيفة تايمز أوف إسرائيل أن وزير الصحة الجديد أرييه درعي أعلن عن متطلبات فحص كوفيد-19 جديدة للوافدين من الصين، لتنضم بذلك إسرائيل للدول التي تفرض قيوداً في ظل ارتفاع عدد الإصابات.

هولندا

ذكرت الحكومة يوم الجمعة أن هولندا ستلزم القادمين من الصين بإظهار فحص كوفيد-19 سلبي قبل أن يسمح لهم بدخول البلاد. وستدخل التعليمات حيز التنفيذ غداً الثلاثاء.

البرتغال

أعلنت وزارة الصحة يوم الجمعة الماضي أن البرتغال ستلزم المسافرين جواً من الصين بتقديم فحص كوفيد-19 سلبي أجري قبل يومين على الأكثر من المغادرة.

ودخلت التعليمات حيز التنفيذ يوم الأحد، وقالت البلاد إن القادمين من الصين قد يخضعون لفحوص عشوائية لرصد "أي تسلسل جيني للمتحورات للمساهمة في وضع تقييم واف للوضع الوبائي".