تغريم الخطوط الجوية الهندية 37 ألف دولار بسبب حادث تبوّل رجل على امرأة خلال إحدى رحلاتها

فُرضت غرامة بقيمة 37 ألف دولار على شركة الخطوط الجوية الهندية "إير إنديا" بسبب طريقة تعاملها مع حادث اتُهم فيه مدير في مصرف أميركي كان في حال سكر بالتبّول على راكبة، بحسب ما أفادت وسائل إعلام هندية الجمعة.

وأشارت وسائل الإعلام إلى أن الرجل، المسجون حالياً، أقدم خلال رحلة كانت متوجّهة من نيويورك إلى نيودلهي في 26 تشرين الثاني/نوفمبر الفائت على التبوّل على راكبة تبلغ 72 عاماً كانت تجلس في درجة رجال الأعمال، لكن المتهم ينفي ما نُسب إليه.

وأوضحت وسائل إعلام محلية الجمعة والسبت بأن هيئة تنظيم الطيران المدني في الهند غرمت مدير خدمات الطيران في الخطوط الجوية الهندية 300 ألف روبية (نحو 37 ألف دولار).

أما قائد الطائرة، فعلقت رخصته مدة ثلاثة أشهر "لتقصيره في أداء واجبه" المتمثل قي ضمان السلامة والانضباط في الطائرة.

سُمح للمتهم، وهو مصرفي هندي يُدعى شانكار ميشرا، بمغادرة الطائرة بعد الهبوط، من دون أن يتلقى أي عقوبة فورية.

ورفعت الضحية دعوى بعدما أثارت القضية ضجة واسعة في وسائل الإعلام. وأوقفت الشرطة الرجل بعد أسابيع.

وأعلنت مجموعة "ويلز فارغو" المصرفية الأميركية استغناءها عن خدمات شانكار ميشرا.