الرئيس الفرنسي يتوجّه الاثنين إلى هولندا للقاء رئيس حكومتها

يتوجّه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى لاهاي الإثنين للقاء رئيس الوزراء الهولندي مارك روته للتحضير للمجلس الأوروبي الذي سيُعقد في بروكسل يومي التاسع والعاشر من شباط/فبراير، بحسب ما أعلن الإليزيه الخميس.

وقالت الرئاسة الفرنسية إنّ اللقاء سيتمحور "خصوصاً حول دعم أوكرانيا في مواجهة العدوان الروسي وتعزيز السياسة الصناعية للاتّحاد الأوروبي".

ويسعى ماكرون منذ زيارته لواشنطن في أوائل كانون الأول/ديسمبر إلى إقناع الاتّحاد الأوروبي بتبنّي استجابة قوية في مواجهة الخطّة الأميركية الضخمة للتحوّل البيئي والبالغة قيمتها 420 مليار دولاراً.

وتنصّ الخطة الأميركية على إعفاءات ضريبية سخية وإعانات للطاقات المتجدّدة، وتودّ باريس أن يكون دور أوروبا على قدر دور واشنطن في هذا المجال.

وفي هذا السياق، حاول ماكرون ضمّ رئيسي الحكومتين الإسبانية والألمانية بيدرو سانشيز وأولاف شولتس إلى جهوده، وسيتّضح مدى موافقتهما على ذلك خلال القمّة، خصوصاً في ما يتعلّق بالمسألة الرئيسية المتمثّلة بالتمويل الأوروبي.

ويتوجّه ماكرون إلى هولندا عشية يوم جديد من التعبئة الاجتماعية ضدّ إصلاحه لنظام التقاعد، بعد يومٍ أول جمع من مليون إلى مليوني شخص في شوارع فرنسا في 19 كانون الثاني/يناير. وسيعقد الرئيس الفرنسي مؤتمراً صحافياً مشتركاً مع رئيس الوزراء الهولندي.