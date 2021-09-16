وزيرة خارجية هولندا تعلن استقالتها بعد الإجلاء الفوضوي من أفغانستان

قدمت وزيرة الخارجية الهولندية سيغريد كاغ استقالتها الخميس بعدما دان نواب البرلمان رسميا طريقة تعاملها مع أزمة الإجلاء في أفغانستان.

وقالت كاغ في بيان للبرلمان "يعتبر مجلس النواب أن الحكومة تصرفت بشكل غير مسؤول... لا يمكنني إلا قبول عواقب هذا الحكم بصفتي الوزيرة ذات المسؤولية النهائية".

وأضافت "رؤيتي لنظامنا الديمقراطي ونهج إرادتنا تحتم على الوزير الاستقالة في حال عدم الموافقة على سياسته. لذا ساقدم استقالتي كوزيرة للخارجية إلى جلالة الملك".

وأكدت كاغ أنها ستبقى زعيمة لحزب "دي66" من اليسار الوسط الذي يشكل ائتلافا حكوميا مع رئيس الوزراء مارك روته بعدما فاز بثاني أكبر عدد من المقاعد في انتخابات آذار/مارس.

وأتت استقالتها غداة إقالة وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب بسبب طريقة تعامله مع الوضع في أفغانستان.