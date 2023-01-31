مصمم الأزياء العالمي إيلي صعب يكشف سرّ نجاح مجموعته في أسبوع باريس للموضة

حازت مجموعة الأزياء الراقية لربيع وصيف 2023 للمصمم اللبناني إيلي صعب على إعجاب كبير من قبل الجمهور خلال فعاليات أسبوع الموضة الباريسي الأربعاء الماضي.

وتعكس هذه المجموعة جمال تايلاند وثقافتها وطبيعتها الغنية، تميزت مجموعة ربيع وصيف 2023 بدقة التصميم وحرفية عالية في التطريز وألوان الطبيعة الهادئة مصحوبة بأحجار لامعة وخيوط ذهبية.

ويقول إيلي صعب في مقابلة مع يورونيوز: " بدأنا بتحضير وتصميم مجموعة الأزياء الراقية منذ ستة أشهر. وتعكس المجموعة جمال تايلاند."

عارضة أزياء وفستان من مجموعة ربيع وصيف 2023 في باريس، فرنسا. Christophe Ena/Copyright 2023 The AP. All rights reserved

تتكون المجموعة من 69 قطعة، شملت العباءات المطرزة باللؤلؤ والكريستال وفساتين فاخرة تذكرنا بتنين ناغا وزهور اللوتس.

يوضح صعب ليورونيوز "كل قطعة في المجموعة فاخرة ومعقدة ومزخرفة، تم تصميمها بعناية... استخدمنا الكثير من الأقمشة في المجموعة. وخاصة الساتان الذي يعطي انطباعا شخصياً وأقمشة خفيفة أخرى مثل التول والدانتيل اللذين يضفيان شخصية على الفساتين."

عارضة أزياء وفستان من مجموعة ربيع وصيف 2023 في باريس، فرنسا. Christophe Ena/Copyright 2023 The AP. All rights reserved

ويقول صعب: "المهم بالنسبة لي هو أن أجعل المرأة التي ترتدي تصاميم إيلي صعب بالجمال والراحة. يجب أن تشعر المرأة بالقوة والثقة وإبراز شخصيتها."

يطمح مصمم الأزياء اللبناني أن يصبح أكثر عالمية، ويأمل بتطوير علامة تجارية خاصة به تلائم أسلوب الحياة.

ويقول: "هناك الكثير لإنجازه، وأعمل بجد لتطوير وخلق تصاميم جديدة. العمل الجاد والتحديات هما أمران حاسمان للحفاظ على النجاح... أعرف وأدرك أهمية ما وصلت إليه".

عارضة أزياء وفستان من مجموعة ربيع وصيف 2023 في باريس، فرنسا. AP Photo

ويوضح صعب ليورونيوز:" لا أركز فقط على سوق الشرق الأوسط ولكن على الصعيد الدولي... نحاول تلبية احتياجات النساء في جميع أنحاء العالم. عملت مع مواهب عربية مشهورة واليوم أعمل مع مشاهير عالميين وملوك."

ويتابع صعب: "بين الحين والآخر أعيد تقييم جميع الإنجازات في حياتي المهنية. ولكن عندما أعود بذاكرتي إلى بدايتي في التصميم، أشعر بالامتنان والسعادة لما حققته."