في ظل ارتفاع التضخم.. مصر تطرح سلعا أساسية بتخفيضات قبل رمضان بفترة طويلة

يتدفق مصريون يعانون من ارتفاع حاد في التضخم على أسواق "أهلا رمضان"، التي تطرح سلعا بأسعار مخفضة وفتحت أبوابها قبل ثلاثة أشهر من حلول شهر الصيام في وقت تحاول فيه الحكومة التخفيف من وطأة الضغوط الناجمة عن ارتفاع أسعار الغذاء لمستويات قياسية.

وقالت وزارة التموين المصرية إن البرنامج الذي يطرح سلعا أساسية بأسعار أرخص من المتاجر العادية سيستمر من يناير كانون الثاني وحتى نهاية أبريل نيسان.

وفي العادة كان هذا البرنامج يستمر لمدة نحو ثلاثة أسابيع قبل رمضان ليواكب الوقت الذي تقوم فيه الأسر بتخزين السلع الأساسية استعدادا لشهر الصوم.

ويبدأ رمضان هذا العام في أواخر مارس آذار.

وفي أسواق رمضان، يتم طرح سلع أساسية مثل الدقيق (الطحين) واللحوم والمعكرونة بتخفيضات تتراوح بين 25 إلى 30 بالمئة عبر العديد من نقاط البيع في أنحاء البلاد.

وعلى مدى الأشهر القليلة الماضية، تسبب تسارع في ارتفاع التضخم، ناجم عن خفض قيمة العملة ونقص حاد في الدولار، في تقويض القدرة الشرائية لدى المصريين الذين تحملوا بالفعل صدمات اقتصادية متوالية وإجراءات تقشف متبعة منذ سنوات.