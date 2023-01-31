زيلينسكي يقول إن روسيا بدأت "الانتقام الكبير" والخارجية تعلن تلقي كييف نحو 140 دبابة غربية

زيلينسكي يقول إن روسيا بدأت "الانتقام الكبير" والخارجية تعلن تلقي كييف نحو 140 دبابة غربيةمحادثة
أبرز المستجدات المتعلقة بالحرب في أوكرانيا:
صحيفة: مسؤول غربي يقدر عدد القتلى والجرحى لدى الجيشين الروسي والأوكراني بـ200 ألف
قال مسؤول غربي لصحيفة الغارديان البريطانية في إن عدد القتلى والجرحى العسكريين من الجانبين الروسي والأوكراني في الحرب بلغ نحو 200 ألف قتيل وجريح. وأضاف المسؤول أن نسبة أعلى من الروس قتلوا لأنهم في موقع المهاجمين، ما يعني أنهم "عانوا من وفيات أكثر من الأوكرانيين بشكل عام".
وزعمت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية في آخر تحديث لها أنها قتلت حوالي 127.500 من أفراد القوات الموالية لروسيا ولكن لا يمكن ليورونيوز التحقق من هذه الأرقام بشكل مستقل.
وأضاف المسؤول أن روسيا لم تبدأ هجوماً كبيراً بعد على الرغم من الهجمات المتزايدة في شرق دونباس خلال الأسبوع الماضي، لكنها تقود أعمالاً عسكرية محدودة لا يمكن أن ينتج عنها أكثر "مكاسب تكتيكية صغيره".
ويعتقد المسؤول الذي تحدث إلى الصحيفة شريطة عدم الكشف عن هويته أن هناك جموداً عسكرياً في الوقت الحالي، ويرجح أن المرجح أن تستمر الحرب طوال عام 2023.
بايدن يؤكد أنه سيبحث مع زيلينسكي في الأسلحة المطلوبة من جانب أوكرانيا
أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن الثلاثاء أنه سيبحث مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في طلبات كييف الحصول على أسلحة متطورة لمواجهة روسيا. وقال بايدن لصحافيين "سنتحدث" بهذا الشأن، بعدما رد بـ"لا" على سؤال طرح عليه في البيت الأبيض حول تأييده إرسال مقاتلات من طراز "أف-16" إلى أوكرانيا.
أوكرانيا تقول إن قواتها منعت روسيا من قطع خط إمداد رئيسي إلى بخموت
قالت أوكرانيا يوم الثلاثاء إن قواتها صدت هجمات روسية على طريق قريب من بلدة بخموت بشرق البلاد مما حال دون سيطرة موسكو على خط إمداد أوكراني مُهم.
وقال المتحدث العسكري سيرهي شيريفاتي في تصريحات بثها التلفزيون إن القوات الروسية لم تتمكن من قطع الطريق المؤدي من بلدة تشاسيف يار إلى بخموت. وأضاف "القوات الروسية لم تتمكن من قطع الطريق الذي يُستخدم في إمداد القوات المسلحة الأوكرانية. والجيش الأوكراني في بخموت مزود بكل ما هو ضروري".
وأضاف أن بخموت تظل إحدى مناطق الاستهداف الرئيسية للهجمات الروسية بطرق من بينها القصف بالمدفعية وهجمات المشاة.
وقالت روسيا في وقت سابق من يوم الثلاثاء إن قواتها سيطرت على قرية بلاهودانتي الصغيرة شمالي بخموت.
وتخوض القوات الأوكرانية والجيش الروسي ومجموعة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة معركة استنزاف شرسة في منطقة بخموت منذ شهور. وقال ميخايلو بودولاك، مستشار الرئيس فولوديمير زيلينسكي، إن هناك حاجة لمزيد من الأسلحة لصد القوات الروسية لأنها صعّدت هجماتها.
وكتب على تويتر "القصف المنهجي للمدن الواقعة على الخطوط الأمامية، وتجميع الذخائر، وإعادة نشر القوات، وزيادة التعبئة الإجبارية لا تشير بالتأكيد إلى استعداد روسيا للسلام. وأضاف "هذه مؤشرات مباشرة على تصعيد كبير. لذلك، أسلحة، وأسلحة، ومزيد من الأسلحة لأوكرانيا".
فرنسا ستزود أوكرانيا باثني عشر مدفعاً جديداً من طراز سيزار [وزارة الدفاع]
أعلن وزير الدفاع الفرنسي سيبستيان لوكورنو الثلاثاء أن فرنسا ستزود أوكرانيا 12 مدفعاً إضافياً من نوع سيزار تضاف إلى 18 قطعة سبق وسلمتها باريس لكييف. وأوضح لوكورنو خلال مؤتمر صحافي مع نظيره الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف أن هذه المدافع ال12 متوسطة المدى "ستمول في إطار صندوق الدعم البالغة قيمته 200 مليون يورو" الذي أنشأته فرنسا.
زيلينسكي: روسيا بدأت "الانتقام الكبير"
قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، في كلمته الليلية المعتادة ليل الإثنين-الثلاثاء إن روسيا بدأت "الانتقام الكبير" من المقاومة الأوكرانية.
ويحذر زيلينسكي منذ أسابيع من أن موسكو تهدف إلى تصعيد هجومها على أوكرانيا بعد شهرين من الجمود الفعلي على طول الخط الأمامي الممتد عبر الجنوب والشرق.
في حين لم يكن هناك أي مؤشر على هجوم جديد أوسع، إلا أن القتال العنيف مستعر في الشرق بينما تندفع روسيا نحو بخموت، المدينة التي تعتبرها مفتاحاً للاستيلاء على منطقة دونباس الثمينة.
وقال زيلينسكي إن الهجمات الروسية في الشرق كانت بلا هوادة على الرغم من الخسائر الفادحة في الجانب الروسي، ووصفها بأنها ثأر لنجاح أوكرانيا في طرد القوات الروسية من العاصمة، شمال شرق وجنوب في وقت سابق من الحرب.
وقال زيلينسكي: "أعتقد أن روسيا تريد حقاً انتقامها الكبير. أعتقد أنهم بدأوا ذلك [بالفعل]".
في الأسابيع الأخيرة، تعهدت الدول الغربية بتوفير مئات الدبابات الحديثة والمدرعات لتجهيز القوات الأوكرانية لشن هجوم مضاد لاستعادة الأراضي في وقت لاحق في عام 2023.
روسيا تقول إنها تقترب من تطويق بخموت
أعلن الجيش الروسي الثلاثاء سيطرته على قرية بلاهوداتني، شمال بلدة بخموت الواقعة شرقاً، والتي تشهد منذ فترة معارك طاحنة.
وقالت وزارة الدفاع إن "تدابير هجومية ناجحة" مكنت قواتها من "تحرير قرية بلاهوداتني الواقعة في جمهورية دونيتسك الشعبية"، مستخدمة تسمية موسكو لمنطقة دونيتسك (شرق).
تقع بلاهوداتني قرب سوليدار، البلدة المعروفة بمناجم الملح والتي سيطرت عليها القوات الروسية مؤخراً، وعند طريق سريع مؤد إلى بخموت. وتسعى روسيا منذ أشهر للسيطرة على بخموت في معارك هي الأكثر شراسة منذ أن أرسل الرئيس فلاديمير بوتين قواته داخل أوكرانيا في شباط/فبراير 2022.
في نهاية الأسبوع الماضي أعلنت مجموعة فاغنر العسكرية الخاصة أن وحداتها تسيطر على بلاهوداتني، لكن كييف نفت ذلك آنذاك وقالت إنها صدت هجمات روسية في القرية.
وزارة الدفاع: بولندا لا تجري محادثات لإرسال مقاتلات إف-16 لأوكرانيا
قال نائب وزير الدفاع البولندي فويتشخ سكوركيفيتش الثلاثاء إن بلاده لا تجري محادثات لإرسال مقاتلات من طراز إف-16 إلى أوكرانيا، وذلك بعد يوم من استبعاد الولايات المتحدة تسليم مقاتلات مماثلة لكييف.
وأوضح سكوركيفيتش لوكالة فرانس برس "ليست هناك محادثات رسمية حول إرسال مقاتلات إف-16 (لأوكرانيا) في الوقت الحالي".
والإثنين، ألمح كبير مستشاري الرئيس زيلينسكي أن بولندا مستعدة لتزويد أوكرانيا بمقاتلات إف-16.
وقال أندري يرماك إن أوكرانيا لديها "إشارات إيجابية" من وارسو في منشور عبر حسابه في تلغرام، على الرغم من أن رئيس وزراء بولندا كان حريصاً على التأكيد على أن بلاده لن تتصرف إلا بالتشاور مع حلفاء الناتو.
تملك بولندا حالياً 48 من هذه الطائرات الحربية الأمريكية الصنع.
ورداً على سؤال في وقت سابق عما إذا كانت بولندا ستتخذ إجراء بشأن إرسال مقاتلات إف-16 إلى كييف، قال رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافيتسكي "ستكون أي قوة جوية جديدة منظّمة وقد نرسلها بالتشاور مع دول (حلف شمال الأطلسي) الناتو".
وأضاف الإثنين "سنعمل بتنسيق كامل".
في وقت لاحق الاثنين أيضاً، أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أنه لن يرسل مقاتلات إف-16 لأوكرانيا لمساعدتها في محاربة العدوان الروسي.
وزير الخارجية: كييف ستستلم ما بين 120 و140 دبابة في دفعة أولى
قال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا يوم الثلاثاء إن بلاده ستتسلم ما بين 120 و140 دبابة في "موجة أولى" من شحنات واردة من تحالف يضم 12 دولة. وحصلت أوكرانيا على تعهدات هذا الشهر من مجموعة دول غربية بتزويدها بدبابات قتالية لمساعدة قواتها على صد الغزو الروسي الشامل.
وقال كوليبا في إفادة عبر الإنترنت "تحالف الدبابات يضم الآن 12 عضواً. ويمكنني أن أشير إلى أنه في الموجة الأولى من المساهمات، ستتلقى القوات المسلحة الأوكرانية ما بين 120 و140 دبابة من الطراز الغربي".
وأضاف أن كييف تعمل خلف الكواليس للحصول على موافقة مزيد من الدول على تزويدها بدبابات في وقت يصفه مسؤولون بأنه حرج في الحرب.
وتعتزم أوكرانيا شن هجوم مضاد كبير لاستعادة مساحات كبيرة من الأراضي التي استولت عليها روسيا في جنوب البلاد وشرقها. وطلبت الولايات المتحدة من أوكرانيا تأجيل هذه الخطط حتى تصلها المساعدات العسكرية الغربية.
وتخشى أوكرانيا أيضاً من أن تشن روسيا هجوما كبيرا في الأسابيع أو الشهور المقبلة.
بريطانيا تستبعد تحقيق الجيش الروسي مكاسب كبيرة شرق أوكرانيا
قالت وزارة الدفاع البريطانية يوم الثلاثاء إن هجوما روسياً جديداً كبيراً على بلدة فوليدار الأوكرانية يمكن أن يحقق مكاسب على المستوى المحلي، لكن ليس من المرجح أن يؤدي إلى تقدم عملياتي كبير.
وفي تحديث استخباراتي، أوضحت الوزارة أن روسيا تهاجم البلدة التي تشتهر بتعدين الفحم بقوة لا يقل قوامها عن لواء، وهي وحدة تتألف عادة من عدة آلاف من الجنود.
وجاء في التحديث أن "هناك احتمالاً واقعياً أن تواصل روسيا تحقيق مكاسب محلية في القطاع. ومع ذلك، فمن المستبعد أن يكون لدى روسيا عدد كاف من القوات غير الملتزمة (بمهام) في المنطقة لتحقيق نجاح كبير من الناحية العملياتية".
وأضاف أن قادة القوات الروسية يحاولون على الأرجح "إطلاق محور تقدم جديد" في الأراضي الباقية تحت سيطرة أوكرانيا في منطقة دونيتسك، وإزاحة القوات الأوكرانية عن بخموت إلى الشمال، وهو التركيز الرئيسي للجهود الهجومية الروسية منذ شهور.
تقع فوليدار في أقصى الطرف الجنوبي للجبهة الشرقية في أوكرانيا، وتشرف على خطوط السكك الحديدية التي تنقل الإمدادات إلى القوات الروسية على الجبهة الجنوبية المجاورة. وصدت أوكرانيا عدة هجمات روسية على البلدة منذ بدء الحرب.
وقال المسؤول عن الأراضي التي تسيطر عليها روسيا في دونيتسك إن القوات الروسية قد ضمنت موطئ قدم داخل فوليدار منذ شن هجومها الأحدث هناك، فيما تقول كييف إنها صدت الهجوم.
بايدن يقول إن الولايات المتحدة لن تزود أوكرانيا بمقاتلات إف-16
قال الرئيس الأمريكي جو بايدن الاثنين إن بلاده لن تزود أوكرانيا مقاتلات إف-16 لمساعدتها في التصدي للغزو الروسي.
ورداً على سؤال لصحافيين في البيت الأبيض عما إذا كان يؤيد إرسال هذه المقاتلات إلى كييف كما طلب منه ذلك عدد من القادة الأوكرانيين أجاب بايدن "كلا".