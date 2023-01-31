زيلينسكي يقول إن روسيا بدأت "الانتقام الكبير" والخارجية تعلن تلقي كييف نحو 140 دبابة غربية

17:09

صحيفة: مسؤول غربي يقدر عدد القتلى والجرحى لدى الجيشين الروسي والأوكراني بـ200 ألف

قال مسؤول غربي لصحيفة الغارديان البريطانية في إن عدد القتلى والجرحى العسكريين من الجانبين الروسي والأوكراني في الحرب بلغ نحو 200 ألف قتيل وجريح. وأضاف المسؤول أن نسبة أعلى من الروس قتلوا لأنهم في موقع المهاجمين، ما يعني أنهم "عانوا من وفيات أكثر من الأوكرانيين بشكل عام".

وزعمت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية في آخر تحديث لها أنها قتلت حوالي 127.500 من أفراد القوات الموالية لروسيا ولكن لا يمكن ليورونيوز التحقق من هذه الأرقام بشكل مستقل.

وأضاف المسؤول أن روسيا لم تبدأ هجوماً كبيراً بعد على الرغم من الهجمات المتزايدة في شرق دونباس خلال الأسبوع الماضي، لكنها تقود أعمالاً عسكرية محدودة لا يمكن أن ينتج عنها أكثر "مكاسب تكتيكية صغيره".

ويعتقد المسؤول الذي تحدث إلى الصحيفة شريطة عدم الكشف عن هويته أن هناك جموداً عسكرياً في الوقت الحالي، ويرجح أن المرجح أن تستمر الحرب طوال عام 2023.