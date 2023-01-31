زيلينسكي يقول إن روسيا بدأت "الانتقام الكبير" والخارجية تعلن تلقي كييف نحو 140 دبابة غربية

18:35

لوكاشينكو يقول إن بيلاروس جاهزة لتقديم المزيد من الدعم لروسيا

قال رئيس بيلاروس، ألكساندر لوكاشينكو، إن بلاده "مستعدة بالفعل" لتقديم المزيد من المساعدة لروسيا في حربها ضد أوكرانيا. وشدد لوكاشينكو في حديثه خلال زيارة دولة إلى زيمبابوي، حليف روسيا، على أن روسيا ليست بحاجة إلى "أي مساعدة" في الوقت الحالي.

ولدى سؤاله عما إذا كان ملزماً بتكثيف الدعم لموسكو بسبب غزوها لأوكرانيا، أجاب قائلاً "إذا احتاج إخواننا الروس إلى المساعدة، فنحن دائماً على استعداد لتقديم هذه المساعدة".

ولم يحدد ماذا ستترتب على تلك المساعدة.