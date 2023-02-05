شاهد: وقفة أمام المحكمة الدستورية العراقية تنديداً بقتل طيبة العلي "يوتيوبر" على يد والدها

نظم عدد من النشطاء وقفة أمام مجلس القضاء الأعلى العراقي في العاصمة بغداد اليوم الأحد للتنديد بمقتل الناشطة على يوتيوب طيبة العلي على يد والدها.

وحمل المحتجون لافتات كتب عليها "نطالب بمحاسبة قاتل طيبة" وطالبوا بتفعيل قانون العنف ضد المرأة خلال الوقفة التي نظمتها مؤسسة "ساندها" لحقوق المرأة العراقية.

ونادى المشاركون بإلغاء المادة 409 من القانون العراقي والتي تقر بحبس مرتكبي جرائم الشرف بالسجن لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات، بالإضافة إلى المادة 41 التي تبيح ضرب النساء في حالات خاصة.

وقالت روزا حامد، وهي ناشطة حقوقية عراقية شاركت بالوقفة: "هذا العرف العشائري يسيطر على القانون. الشخص الذي يقتل ابنته أو شقيقته يتم سجنه ستة أشهر ثم يخرج من السجن".

وقتلت ناشطة عراقية على موقع يوتيوب خنقاً على يد والدها في محافظة الديوانية، جنوب العراق إثر "خلافات عائلية"، وفق ما أفادت وزارة الداخلية الجمعة.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية اللواء سعد معن في تغريدة على تويتر إن طيبة العلي (22 عاماً) قتلت على يد والدها ليلة 31 كانون الثاني/يناير في محافظة الديوانية، جنوب العراق.

عاشت طيبة العلي في تركيا بعيداً عن عائلتها واشتهرت بتقديم محتوى على موقع يوتيوب وهو ما أثار استياء عائلتها. وعادت طيبة مؤخراً إلى العراق بناء على طلب من والدتها قبل أن تٌقتل على يد أبيها.

وألقت الشرطة العراقية القبض على والد طيبة وشقيقها ووالدتها.

وتناقلت مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع حوار بين الضحية ووالدها الذي كان يقول إنه غير راض عن عيشها بمفردها في تركيا بينما ردت الضحية باتهام شقيقها بالتحرش بها جنسياً.

ذهبت الى تركيا هربًا من الىْْحرش الجىْسي الذي تعرضت له من اخيها، وكان رد اهلها بأن (نتناسى الموضوع) رغم فضاعته،

قُتـ.ـلت اليوم خنقًا على يد من لا شرف لهم، على يد والدها بتحريض من اخيها واقاربها، وتواطؤ المجتمع وعاداته وقوانينه.

اترككم مع صرخاتها المؤلمة ضد قاتليها:#طيبة_العليpic.twitter.com/UHPbUcxLsE — ايمان الهام (@lawyer_eman98) February 1, 2023

واتهم العديد من النشطاء العراقيين الشرطة بالتقصير في حماية طيبة العلي على الرغم من إبلاغها قوات الأمن أن حياتها تواجه خطراً.

حسب آخر الاخبار

طيبة توسلت بالشرطه المجتمعيه يأخذوها لبغداد

لانها ثاني يوم راح تسافر لتركيا

لكن الشرطه المجتمعيه بلغوا طيبة أن هم اخذوا تعهد خطي محد ياذي طيبه

بما أن طيبه كانت حاسه بخطر وبلغت الشرطه المجتمعيه

اذا هنا

الشرطه المجتمعيه شريكه في الجريمه#حق_طيبة_العلي — فله 🇮🇶لا (@f__l___) February 5, 2023

المادة (409) من قانون العقوبات العراقي تنص عن القتل تحت مسمى جرائم الشرف يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن الثلاث سنوات من فاجأ أحد محارمه في حالة تلبسها بالزنا فقتلها.

لكن ما رأي القانون إذا هي مسكته؟

طيبة كانت متزوجة وفق هذا العقد يا قضاة القانون#الغاء_المادة_409#حق_طيبه_العليpic.twitter.com/SCbvtKoTng — Tishreen / لا يعني لا (@Na_Iraqi27__) February 5, 2023

وطبقاً لأسماء الأوسي، الصحفية والناشطة العراقية بمحافظة الديوانية، تتكرر مثل تلك الجرائم حتى أنها أصبحت غير مفاجئة.

وقالت "هذا حدث عدة مرات من قبل لهذه الأنواع من الفتيات. مدوِنة تنشر (محتوى) من عائلة محافظة". وأضافت الأوسي "هذه الجريمة لن تكون الجريمة الأخيرة طالما يحافظ المجتمع العراقي على هذه الأعراف والتقاليد".