شاهد: الآلاف من فراشات البحر الأحمر تغزو خليج إيلات جنوب إسرائيل.. مشاهد خلابة

تمتع الغواصون خلال فصل الشتاء برؤية سرب ضخم مما يعرف بفراشات البحر الأحمر قبالة الساحل الجنوبي لإسرائيل.

ووفقاً لهيئة الطبيعة والمتنزهات الإسرائيلية، لم يظهر مثل هذا العدد الضخم من تلك الفراشات في المنطقة البحرية في خليج إيلات منذ عام 1994.

ولا يعرف حتى الآن السبب وراء وجود الفراشات بالقرب من الساحل بهذا الشكل غير الاعتيادي.

وقالت الهيئة إن طول كل فراشة يبلغ بضعة ملليمترات فقط وأنها غير ضارة بالبشر.