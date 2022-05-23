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أعضاء الحركة النسوية "Les Colleuses" ترفعن لافتة تحمل أسماء 129 امرأة توفين نتيجة العنف الأسري علر السجادة الحمراء لمهرجان كان السينمائي في فرنسا.

حملت ناشطات من حركة "ليه كولّوز" (les colleuses) الأحد على السجادة الحمراء لمهرجان كان السينمائي لافتة ضخمة دُوّنت عليها أسماء ضحايا جرائم قتل النساء في فرنسا، قبل عرض فيلم وثائقي عن هذه المجموعة.

ووقفت الناشطات مرتديات ملابس سوداء على درج قصر المهرجانات ممسكات باللافتة التي ضمّت أسماء 129 ضحية لجرائم قتل النساء في فرنسا سقطن "منذ مهرجان كان السينمائي الأخير" في تموز/يوليو 2021. ثم رفعت النساء قبضاتهنّ وسط تصاعد الدخان الأسود من قنابل دخانية.

وتولى توثيق اللحظة بعدسته المصوّر ريمون دوباردون الذي أخرج نجله سيمون مع ماري بيرينيس الفيلم الوثائقي "ريبوست فيمينيست" (Riposte feministe). ويتناول الوثائقي هؤلاء الناشطات اللواتي يلصقن على جدران المدن الفرنسية، غالباً في الليل، عبارات منددة بالعنف ضد النساء والتحرش في الشوارع وداعمة لضحايا الاعتداءات الجنسية.

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وكانت الدورة الخامسة والسبعون لمهرجان كان شهدت الجمعة حركة نسوية أخرى عندما اقتحمت امرأة السجادة الحمراء كاشفةً عن جسمها الذي رسمت عليه لوني العلم الأوكراني ومرتدية سروالاً داخلياً عليه بقع حمراء، احتجاجاً على عمليات الاغتصاب التي يرتكبها الروس في أوكرانيا.

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