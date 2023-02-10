واشنطن تعلن إسقاط جسم طائر كان يحلق على علوّ كبير فوق أجواء ألاسكا (البيت الأبيض)

أعطى الرئيس الأمريكي جو بايدن أوامره بإسقاط "جسم" كان يحلق في أجواء ولاية ألاسكا بحسب الناطق باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي في إيجاز صحفي عقد الجمعة.

وقال المتحدث إن الجسم الطائر كان بحجم سيارة صغيرة ولا نعرف ما إذا كان مُرسلا من قبل دولة ما بما فيها الصين حسب تعبيره. وقد كان يحلق على علو 40 ألف قدم في السماء وأنه كان يشكل "خطرا معقولا" على سلامة الطيران المدني.

لكن كيربي أوضح أنه يختلف عن منطاد التجسس الذي أرسلته الصين وأسقطه الجيش الأمريكي السبت الماضي بعد تحليقه فوق عدة مناطق في الولايات المتحدة.