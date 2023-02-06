English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português
Русский
Türkçe
Ελληνικά
Magyar
فارسی
العربية
Shqip
Română
ქართული
български
Srpski

Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

الصين

بعد إسقاط المنطاد.. بكين تتهم واشنطن بالإضرار بالعلاقات بين البلدين

Access to the comments محادثة
بقلم:  يورونيوز
بكين تقول إن إسقاط واشنطن للمنطاد الصيني أثر بالعلاقات بين البلدين بشكل خطير.
بكين تقول إن إسقاط واشنطن للمنطاد الصيني أثر بالعلاقات بين البلدين بشكل خطير.   -   حقوق النشر  AP Photo

قالت الحكومة الصينية الإثنين إن الولايات المتحدة "أثرت وأضرت بشدة" بالعلاقات بين البلدين بقرارها إسقاط المنطاد الصيني الذي حلق فوق أراضيها.

وقال نائب وزير الخارجية الصيني شي فنغ في بيان إن "الأفعال الأمريكية أثرت وأضرت بشدة بجهود الطرفين وتقدُّمهما من أجل إرساء استقرار في العلاقات الصينية الأمريكية منذ اجتماع بالي" بين الرئيسين جو بايدن وشي جينبينغ في تشرين الثاني/نوفمبر.

وحثت الصين الولايات المتحدة على عدم تصعيد التوتر أو اتخاذ أي إجراءات تضر بمصالح بكين.

وكان الجيش الأمريكي قد أسقط المنطاد يوم السبت قبالة سواحل ولاية كارولاينا الجنوبية في جنوب شرق البلاد، إذ اعتبر البنتاغون أنه مخصص لأغراض التجسّس وجمع معلومات حساسة.

وذكر بيان لوزارة الدفاع الأمريكية [البنتاغون] الأحد أن الولايات المتحدة تعمل على استعادة ما يشتبه بأنه منطاد تجسس صيني تم إسقاطه قبالة ساحل ولاية ساوث كارولاينا.

وقال الجنرال جلين فانهيرك قائد قيادة الدفاع الجوي والفضاء الأمريكية والقيادة الشمالية الأمريكية "تقوم عناصر البحرية الأمريكية حالياً بعمليات استعادة بمساعدة خفر السواحل الأمريكي في تأمين المنطقة والحفاظ على السلامة العامة".

وتقول الصين إن المنطاد كان يستخدم للأرصاد الجوية ولأغراض علمية أخرى.

AP Photo
الولايات المتحدة الأمريكية تقول إنها اسقطت المنطاد الصيني في منطققة مارتيل بيتش قبال ساحل ولاية كرولاينا الجنوبيةAP Photo

وأثار ذلك أزمة دبلوماسية بين بكين وواشنطن مع إلغاء زيارة لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى الصين في اللحظة الأخيرة.

وتصر بكين من جانبها على أن المنطاد مدنيّ وأنه كان يستخدم للأرصاد الجوية ولأغراض علمية أخرى، متهمة الولايات المتحدة بـ"المبالغة في رد فعلها" الذي تمثّل باستخدام القوة. 

وقالت بكين الإثنين إن الحكومة الصينية "تتابع من كثب تطور الوضع" و"تحتفظ بالحق في اتخاذ الإجراءات اللازمة".

المصادر الإضافية • وكالات