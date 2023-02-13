شاهد: تدريبات مكثفة للقوات الأوكرانية على قيادة دبابات ليوبارد 2 الألمانية

بدأت الإثنين رسميا، التدريبات المكثفة لقيادة دبابات ليوبارد 2 الألمانية للقوات الأوكرانية، بحضور الرئيس البولندي ووزير الدفاع في ساحة تدريب عسكرية بمدينة مونستر.

وقالت متحدثة باسم وزارة الدفاع في برلين إن التدريب يُجرى في مدرسة عسكرية بمدينة مونستر الألمانية، ومن المقرر أن ينتهي بحلول نهاية الربع الأول من هذا العام ليتزامن مع توقيت تسليم دبابات ليوبارد 2 لأوكرانيا.

ويعد التدريب جزءًا من المساعدة العسكرية التي يقدمها الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا، والذي سيمتد لحوالى 6-8 أسابيع وفقا لمجلة"شبيغل" الألمانية الأسبوع الماضي.

ويشارك في التدريب المكثف الذي يمتد لمدة 10 ساعات يوميا، عناصر من الجيش الأوكراني الموجودة في شرق أوكرانيا. ويقول أحد المدربين: "اعتقد أن التدريب على هذه الدبابات سيكون سهلا لأن العناصر العسكرية الأوكرانية لديها خبرة ميدانية في الحرب."

تعتبر دبابة ليوبارد 2 قوية جداً فيما يتعلق بالقوة النارية، إذ يمكنها إطلاق نيران بعيدة جداً بأنواع مختلفة من الذخيرة، بحسب كريستيان مولينغ، رئيس مركز الأمن والدفاع في المجلس الألماني للعلاقات الخارجية.