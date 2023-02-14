فيديو: برنامج الغذاء العالمي يوسع نطاق مساعداته لدعم سوريا وتركيا

أعلن برنامج الغذاء العالمي عن توسيع نطاق المساعدات الغذائية الطارئة لدعم المناطق المتضررة جراء الزلزال المدمر الذي ضرب سوريا وتركيا وأسفر عن مقتل أكثر من 35 ألف قتيل في البلدين.

ومن المتوقع أن تصل المساعدات إلى أكثر من 300 ألف متضرر في كلا البلدين، ويأمل البرنامج أن تصل مساعداته إلى ما يقرب من 900 ألف شخص.

وعانت سوريا على مدى 12 عاما من الصراع من أضرار جسيمة طالت بنيتها التحتية، لا سيما في المناطق الأقرب من مركز الزلزال في تركيا.

وقال نائب المدير القطري لبرنامج الأغذية العالمي روس سميث، إن هناك حاجة لتقديم المزيد من المساعدة.

وأضاف سميث أن "العبور هو المفتاح هنا.. نحن بحاجة للمزيد من الطرق السالكة في مختلف المناطق السورية وللمزيد من الطرقات عند الحدود مع تركيا".

وتفاقمت معاناة السوريين بعد الزلزال، خاصة وأن بلادهم كانت تعاني بالفعل من واحدة من أكبر أزمات الجوع في العالم.

وأعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الإثنين، أنّ الرئيس السوري بشّار الأسد وافق على فتح معبرين حدوديين إضافيين بين تركيا وشمال غرب سوريا لإدخال مساعدات إنسانية للمتضرّرين.

وقبل الزلزال كانت المساعدات الإنسانية لشمال غرب سوريا، المنطقة التي لا تخضع لسيطرة النظام السوري، تدخل من تركيا عبر باب الهوى، نقطة العبور الوحيدة التي يضمنها قرار صادر عن مجلس الأمن بشأن المساعدات العابرة للحدود.