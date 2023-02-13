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تركيا

فيديو: الكلاب المدربة تلعب دوراً كبيراً في إنقاذ الناجين من الزلزال

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بقلم:  يورونيوز
كلب إنقاذ تابع لفريق الإنقاذ الفرنسي يبحث فوق أنقاض مبنى في بلدة عثمانية جنوب تركيا، الثلاثاء 7 فبراير 2023
كلب إنقاذ تابع لفريق الإنقاذ الفرنسي يبحث فوق أنقاض مبنى في بلدة عثمانية جنوب تركيا، الثلاثاء 7 فبراير 2023   -  حقوق النشر  AP/AP

تلعب الكلاب المدربة التي استعانت بها فرق الإنقاذ دورا مهما في تحديد مواقع ناجين محتملين تحت الأنقاض، التي خلفها الزلزال في تركيا وسوريا.

وتواصل كلاب الإنقاذ العمل كأعضاء أساسيين ومهمين في هذه الفرق، حيث أنقذت العديد من الأشخاص بعد تحديد أماكنهم تحت الركام.

وتتميز الكلاب إضافة إلى حواسها بحجمها الصغير الذي يؤهلها إلى الدخول في الأماكن الضيقة، وصعود السلالم وإيصال العون للمصابين إلى حين وصول فرق الإنقاذ.

عادة ما يتم تزويد هذه الكلاب بجهاز تحديد المواقع (GPS)، ومع حاسة الشم القوية تستطيع العثور على الناجين وسط أكوام الأنقاض، وكذلك عبر حاسة السمع التي تمكنها من العثور على الناجين الذين يطلقون صرخات استغاثة، أو عندما تحتك أجسامهم بكتل الأسمنت.

بعد الساعات الأولى من ضرب زلزال بقوة 7.8 درجة في ساعة مبكرة من صباح يوم الإثنين منطقة بازارجيك في إقليم كهرمان مرعش- مركز الزلازل. وصلت فرق الإنقاذ من جهات العالم الأربع، كان بعضها يعتمد بشكل أساسي على الكلاب المدربة.

المصادر الإضافية • وكالات