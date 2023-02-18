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سوريا

شاهد: لقطات جوية تُظهر الدمار المرعب الذي خلفه الزلزال في جندريس بسوريا

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بقلم:  يورونيوز
صورة جوية تظهر جرارا يزبل حطام مبنى منهار في بلدة جندريس، 15 فبراير 2023.
صورة جوية تظهر جرارا يزبل حطام مبنى منهار في بلدة جندريس، 15 فبراير 2023.   -  حقوق النشر  OMAR HAJ KADOUR/AFP

أسفر الدمار الهائل في بلدة جندريس والناجم عن الزلزال المدمر الذي ضرب سوريا وتركيا في 6 شباط/ فبراير، عن مقتل عشرات الآلاف من الأشخاص وإصابة العشرات وتشريد الملايين على جانبي الحدود.

ولقي أكثر من 4400 شخص مصرعهم وأصيب 8100 آخرين في شمال غرب سوريا في الزلزال الذي كانت بؤرته عبر الحدود في تركيا.

ويعيش الآن عدد كبير من الأهالي في بلدتي جندريس وعفرين شمال سوريا في الشوارع أو المناطق المهجورة بعد انهيار منازلهم في الزلزل الأخير.

أكثر من 5000 عائلة تسكن عفرين وجنديرس، تشردت  في الشوارع والسهول بعد الزلزال.

كما وأدّى الزلزال إلى انهيار وتضرر 1250 مبنى بجنديرس وعفرين.

وما يزيد المشهد قتامة في جنديرس وفق المنظمات المدنية والحقوقية، هو عدم توفر دعم إغاثي ولوجستي كاف للبلدة المدمرة، في ظل انهيار الخدمات الأساسية وحاجة السكان للغذاء والماء والدواء في المناطق التي مزقتها الحرب والتي تسيطر المعارضة السورية.

المصادر الإضافية • ا ف ب