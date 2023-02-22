رويترز: السعودية خطة لصندوق الاستثمارات العامة للاستحواذ على المصرف المتحد المصري

علّقت السعودية خطة لصندوق الاستثمارات العامة للاستحواذ على المصرف المتحد المصري بسبب خلاف مع السلطات المصرية بشأن تقييمه، وذلك وفقاً لـ"رويترز" نقلاً عن ما وصفتهما بالمصدرين المطلعين

وكان صندوق الاستثمارات العامة السعودي قد بدأ محادثات العام الماضي مع السلطات المصرية بشأن شراء المصرف المتحد، في إطار خطة أوسع لدعم أكبر دولة في شمال أفريقيا من حيث عدد السكان والتي تضررت بسبب السماح بخفض قيمة عملتها ثلاث مرات خلال العام الماضي.

وأفاد المصدران بأن الطرفين لم يتوصلا إلى اتفاق بشأن كيفية تقييم البنك المملوك للدولة بسبب انخفاض قيمة الجنيه، وتمسك كل طرف بموقفه.ولم يرد صندوق الاستثمارات العامة السعودي ولا البنك المركزي المصري على طلب رويترز للتعليق يوم الأربعاء.