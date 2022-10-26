صندوق الاستثمارات السعودي يؤسس شركات استثمارية في بلدان عربية.. تعرّف على تلك الدول

أعلن صندوق الاستثمارات العامة السعودي يوم الأربعاء تأسيس خمس شركات استثمارية إقليمية في الأردن والبحرين والسودان والعراق وسلطنة عمان، وذلك في أعقاب تحرك مماثل بإنشاء شركة استثمارية تابعة له في مصر.

وقال الصندوق إن الشركات الست ستستهدف استثمارات تصل إلى 24 مليار دولار في قطاعات تشمل البنية التحتية والعقارات والتعدين والرعاية الصحية والأغذية والزراعة والتصنيع والتكنولوجيا.

واستحوذت الشركة السعودية المصرية للاستثمار، وهي شركة تابعة لصندوق الاستثمارات العامة تأسست في وقت سابق من العام الحالي، على حصص أقلية بقيمة 1.3 مليار دولار في أغسطس آب في أربع شركات مصرية مدرجة بالبورصة.

وتعهدت السعودية ودول خليجية أخرى باستثمارات بمليارات الدولارات في مصر، التي تفاقمت مشاكلها الاقتصادية بعد حرب أوكرانيا.

وقال صندوق الاستثمارات العامة إن تأسيس الشركات الخمس الجديدة "سيعمل على تنمية وتعزيز الشراكات الاستثمارية لصندوق الاستثمارات العامة وشركات محفظته والقطاع الخاص السعودي للعديد من الفرص الاستثمارية في المنطقة، الأمر الذي سيُسهم في تحقيق عوائد جذابة على المدى الطويل، وتطوير أوجه تعاون الشراكات الاقتصادية الاستراتيجية مع القطاع الخاص في كل من الدول الآنف ذكرها".

وجاء هذا الإعلان في اليوم الثاني من مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار في الرياض.

وقال صندوق الاستثمارات العامة، الذي يدير أصولا بنحو 620 مليار دولار ويستهدف الوصول لأكثر من تريليون دولار بحلول عام 2025، إن هذه الخطوة تتماشى مع استراتيجيته "في البحث عن الفرص الاستثمارية الجديدة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والتي تدعم بناء شراكات اقتصادية استراتيجية على المدى الطويل لتحقيق العوائد المستدامة، الأمر الذي يُسهم في تعظيم أصول الصندوق وتنويع مصادر دخل المملكة، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية 2030".

وكان الصندوق، وهو الأداة التي اختارها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لدفع أجندة اقتصادية طموحة لتنويع الاقتصاد بعيدا عن النفط، ثاني أنشط مستثمر حكومي خلال الفترة من يناير كانون الثاني إلى أكتوبر تشرين الأول، إذ أبرم 39 صفقة بقيمة 17.2 مليار دولار خلال هذه الفترة، وفقا لمنصة تعقب صناديق الثروة العالمية.