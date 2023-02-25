فيديو: شجار بين فرنسيين وحراس الرئيس ماكرون خلال زيارته معرض باريس الزراعي

واجه فرنسيون رئيس الجمهورية إيمانويل ماكرون بالشعارات في معرض باريس للزراعة، ليعبروا عن رفضهم لبرنامجه الإصلاحي المتعلق بزيادة سن التقاعد، مطالبين بألا يتجاوز سن التقاعد 60 سنة بدلا من 64 سنة التي يدعو إليها ماكرون.

ورفع المحتجون لافتات حملت عبارات رافضة لزيادة سن التقاعد، رافضين أن تصبح حياتهم بذلك رهينة نسق يومي ينحصر في "ركوب المترو والعمل حتى ساعة الوفاة".

إلى ذلك يرى المحتجون أن الحكومة نكثت عهدها بشأن تطبيق إجراءات "ميثاق المواطن لأجل المناخ"، المتعلق بالتجديد الطاقي فيما يخص المنشآت في فرنسا.

وتوجه أحد المحتجين الشبان إلى ماكرون، داعيا إياه إلى الاستماع إلى ما تقوله التقارير العلمية بشأن تغير المناخ، وقال لماكرون: "أنا هنا اليوم لأقول لك إننا لن نتراجع، ولأنه لم يعد بإمكاننا التوجه إليك بطلب ما بكل لطف...اسمع هذا وإلا فإن الأمر سيكون مروعا".

ويبدو أن المحتجين ينتمون لحركة "آخر تجديد"، للمقاومة المدنية السلمية وقد تأسست سنة 2022، وتهدف الحركة إلى تحقيق انتصار على المستوى الاجتماعي والمناخ، من خلال خطة التجديد الحراري للمباني، التي تعتقد انها ستساهم في الحد من انبعاثات الكربون.