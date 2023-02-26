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أوكرانيا

شاهد: حرب ضروس وقتال ضار في باخموت حولها إلى مدينة أشباح

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بقلم:  يورونيوز
مدينة باخموت
مدينة باخموت   -  حقوق النشر  RIA NOVOSTI NEWS AGENCY/ ZZVNRO

نشرت وكالة الإعلام الروسية الرسمية ريا نوفوستي يوم الأحد، لقطات تظهر أضرارا جسيمة في مدينة باخموت الواقعة على خط المواجهة في أوكرانيا.

وكشفت اللقطات التي تم تصويرها من الجو كيف حولت أكبر معركة في الحرب الروسية الأوكرانية المكان إلى مدينة أشباح.

ويمكن سماع أصوات الرصاص ودوي الانفجارات في شريط الفيديو، ما يشير إلى قتال عنيف لم يتضح مصدره.

قال الجيش الأوكراني يوم الأحد إن روسيا شنت هجمات فاشلة بالقرب من قرية ياهيدني في باخموت شرق أوكرانيا خلال يوم السبت، وذلك بعدما قالت مجموعة فاغنر للمرتزقة إنها استولت على القرية.

وقالت الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية في تحديث صباحي إن روسيا ما زالت تركز هجومها على طول الخطوط الأمامية بمدينة باخموت بأسرها.

وبحسب تقارير إعلامية فأن الوضع الإنساني في باخموت بالغ الصعوبة.

المصادر الإضافية • RIA NOVOSTI NEWS AGENCY