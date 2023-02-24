أبرز تطورات الحرب في أوكرانيا لحظة بلحظة.. عقوبات جديدة على موسكو وتأييد غربي مطلق لكييف

تدخل الحرب في أوكرانيا عامها الثاني وسط غياب أية مؤشرات تدل على أن الغزو الذي يكاد أن يغير وجه هذا البلد ومعه أوروبا ومعه يقارب من نهايته وأن الوضع مقبل على حلحلة وشيكة. فالهجوم المرتقب حدوثه هذا الربيع قادم لامحالة بحسب المعطيات والحشد العسكري الغربي متواصل عبر مد أوكرانيا بالأسلحة الثقيلة من الدبابات والصواريخ. في الأثناء من المتوقع أن يتم اليوم إقرار واشنطن عقوبات جديدة على موسكو لتضاف إلى حزمة العقوبات الغربية السابقة التي أوجعت مفاصل الاقتصاد الروسي. وليبقى صوت المدافع أعلى من صوت العقل والدبلوماسية.

إليكم أبرز التطورات لهذا اليوم..