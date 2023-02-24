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أوكرانيا

أبرز تطورات الحرب في أوكرانيا لحظة بلحظة.. عقوبات جديدة على موسكو وتأييد غربي مطلق لكييف

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بقلم:  يورونيو
دفن جندي أوكراني في مقبرة لفيف غرب أوكرانيا قتل في باخموت 23/02/2023
دفن جندي أوكراني في مقبرة لفيف غرب أوكرانيا قتل في باخموت 23/02/2023   -  حقوق النشر  AP Photo

تدخل الحرب في أوكرانيا عامها الثاني وسط غياب أية مؤشرات تدل على أن الغزو الذي يكاد أن يغير وجه هذا البلد ومعه أوروبا ومعه يقارب من نهايته وأن الوضع مقبل على حلحلة وشيكة. فالهجوم المرتقب حدوثه هذا الربيع قادم لامحالة بحسب المعطيات والحشد العسكري الغربي متواصل عبر مد أوكرانيا بالأسلحة الثقيلة من الدبابات والصواريخ. في الأثناء من المتوقع أن يتم اليوم إقرار واشنطن عقوبات جديدة على موسكو لتضاف إلى حزمة العقوبات الغربية السابقة التي أوجعت مفاصل الاقتصاد الروسي. وليبقى صوت المدافع أعلى من صوت العقل والدبلوماسية.

إليكم أبرز التطورات لهذا اليوم..