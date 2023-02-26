فيديو: رياضة التزلج على الجليد في كردستان العراق شغف الشباب وهوايتهم

على قمم الجبال في قضاء جومان التابع إلى أربيل عاصمة كردستان العراق، يتزلج راميار وأصدقائه على الجليد، بعد تساقط كثيف للثلوج هذا العام ميزه عن السنوات السابقة.

تقع جومان على الحدود الإيرانية، وبسبب طبيعة تضاريسها وتساقط الثلوج أصبحت منطقة مناسبة لرياضة التزلج على الجليد.

يقول راميار أحمد رئيس فريق التزلج " أسسنا الفريق عام 2017 وبجهود ذاتية استطعنا تغطية تكاليف المعدات اللازمة. نجتمع خلال فصل الشتاء ونتسلق قمم الجبال." ويضيف " كل عام نبدأ التزلج من ديسمبر/ كانون الأول إلى يونيو/ حزيران أو يوليو/ تموز."

ويتمتع كردستان العراق بحكم ذاتي، ويلجأ إليه العراقيون من مختلف المحافظات من أجل السياحة لما يمتلك منطبيعة خلابة ومصايف وشلالات وجبال.