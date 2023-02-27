ماكرون يريد مواصلة "التقدم" مع المغرب والجزائر بعيدا من "الجدل"

أعلن الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الاثنين أنه سيواصل "المضي قدما" لتعزيز علاقة فرنسا بكل من الجزائر والمغرب، بعيدا من "الجدل" الراهن.

وقال ماكرون خلال مؤتمر صحافي تناول فيه استراتيجيته في افريقيا "سنمضي قدما. المرحلة ليست الأفضل لكن هذا الأمر لن يوقفني"، منتقدا من "يحاولون المضي في مغامراتهم" ولديهم "مصلحة بألا يتم التوصل" الى مصالحة مع الجزائر.

ماكرون يعلن "خفضا ملموسا" مرتقبا في عديد العسكريين الفرنسيين في إفريقيا

كما أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الاثنين "خفضا ملموسا" مرتقبا في عديد العسكريين الفرنسيين في إفريقيا، إضافة الى "نموذج شراكة جديد" مع الدول الإفريقية.

وقال ماكرون الذي يبدأ الأربعاء جولة في وسط إفريقيا إن "التحول سيبدأ في الأشهر المقبلة عبر خفض ملموس لعديدنا وحضور أكبر في القواعد (العسكرية) لشركائنا الأفارقة"، واعدا بأن "تبذل فرنسا مزيدا من الجهد على صعيد التدريب والتجهيز".